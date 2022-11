﻿Sabine Mues: „Die letzten Monate haben der Klinik geschadet“

Rendsburg. Sabine Mues gehört als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag zu denjenigen Abgeordneten, die sich seit langer Zeit mit der Zukunft der Imland-Klinik beschäftigen. Die Kommunalpolitikerin aus Noer wirbt für ein „Nein“ beim Bürgerentscheid.

Warum sollten die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag mit „Nein“ stimmen?

Sabine Mues: Gerade wegen der aktuellen Entwicklungen ist es jetzt dringend notwendig, dass Kreispolitik und Klinik-Geschäftsführung nicht durch ein "Ja" zwei Jahre lang an einen Beschluss gebunden sind, der einfach nicht umzusetzen ist. Durch einen erfolgreichen Bürgerentscheid und die Festlegung auf das Szenario 1 wäre es unmöglich, ein nachhaltiges Sanierungskonzept zu erstellen und den Erhalt der Klinik zu sichern. So nachvollziehbar der Wunsch der Menschen nach einem Erhalt "ihrer" Klinik in Eckernförde ist, so sicher ist auch, dass wir den Strukturwandel im Krankenhauswesen nicht aufhalten können. Es geht hier eben nicht um das Wollen, sondern darum, was wir überhaupt noch können.

Befürchten Sie eine Hängepartie, wenn die Bürger sich für das Szenario 1 entscheiden?

In jedem Fall würde ein „Ja“ die Handlungsoptionen des Kreistages in dieser angespannten Lage einschränken und wichtige Entscheidungen womöglich verzögern. Die berechtigte Befürchtung ist, dass die Geduld und die Loyalität der Mitarbeiter zu ihrer Imland irgendwann aufgebraucht sind. Sie müssen endlich wissen, woran sie sind. Es geht hier um die Menschen, die die Klinik am Laufen halten und ohne die sie keine Zukunft hat. In der Diskussion ist das immer wieder in den Hintergrund gedrängt worden und es wurde versucht, den Fokus auf die Wirtschaftlichkeit zu legen. Als CDU haben wir wiederholt darauf hingewiesen, dass es um die bestmögliche Qualität der medizinischen Versorgung geht, die im Wettstreit um Fachkräfte entschieden wird. Die letzten Monate haben der Klinik in diesem Wettstreit mehr als geschadet.

Viele Familien oder werdende Eltern hängen an einer eigenen Geburtsstation in Eckernförde. Warum hat diese aus Ihrer Sicht keine Zukunft?

Die Geburtshilfe sollte am Standort in Rendsburg konzentriert werden, weil dort die Sicherheit für Mutter und Kind im Falle von Komplikationen gewährleistet ist. Die Geburtshilfe in Eckernförde war eine Einrichtung der Versorgungsstufe IV (Geburtsklinik). Dort konnten Frauen ohne zu erwartende Komplikationen entbinden. Sogenannte Risikoschwangerschaften wie zum Beispiel ein hohes Alter von Erstgebärenden, ein hoher BMI der Mutter, Diabetes, Mehrlingsgeburt, sollten zur Sicherheit der Patientin und des Neugeborenen in Geburtskliniken höheren Levels durchgeführt werden. Die Geburtsklinik Rendsburg hat das Level 2. Ich möchte hier auf die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe verweisen. Die sagt ganz klar: Ein hoher Versorgungsstandard ist deutlich wichtiger als ein niedriger Erreichbarkeitsstandard.

Und die Notfallversorgung? Menschen in und um Eckernförde sorgen sich, dass sie nach Unfällen oder bei akuten gesundheitlichen Problemen nicht schnell und professionell versorgt werden.

Zur Notfallversorgung ist es wichtig zu wissen, dass strukturell eine klare gesetzliche Abgrenzung zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und Klinik existiert. Käme das Szenario 5, würden künftig mindestens 95 Prozent der bisher in Eckernförde aufgetretenen Notfälle auch weiterhin dort versorgt. Dazu sind Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu führen. Viele wissen offensichtlich nicht, dass die Klinik in Eckernförde in der Vergangenheit Aufgaben übernommen hat, für die sie nicht zuständig war. Lebensbedrohliche Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Trauma- sowie Unfall-Patienten sind schon seit Jahren von den Rettungsdiensten nicht mehr nach Eckernförde gefahren worden.

Wären Sie bereit, angesichts der aktuellen Entwicklungen die Kreisumlage zugunsten der Klinik zu erhöhen? Und falls ja – unter welchen Voraussetzungen?

Wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich mir sicher bin, dass meine Fraktion und die Mehrheit der Kreistagsabgeordneten einer Umlagenerhöhung nur zustimmen würden, wenn damit eine Sanierung der Imland zu einem bedarfsgerechten und zukunftsfähigen Krankenhaus sichergestellt würde. Alles andere wäre mit Blick auf die besonderen Herausforderungen unserer Zeit und die damit verbundenen wachsenden Aufgaben des Kreises wie zum Beispiel im Klimaschutz, der Integrationsarbeit, dem ÖPNV oder im Sozialbereich nicht zu verantworten.