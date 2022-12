﻿Warten auf Urteilsbegründung zum Bürgerentscheid: Geduldsprobe für Strande

So sah der Entwurf für das Bürgerhaus am Ankerplatz in Strande aus. Der flacher Pavillon mit Glasfront zur Straße sollte in Richtung der Wohnhäuser geschlossen bleiben.

Strande. Vor drei Wochen sprach das Verwaltungsgericht Schleswig das Urteil über die Strander Bürgerentscheide vom September 2020: Diese sind ungültig und müssen wiederholt werden. Ein Erfolg für die Kläger Peter Siemon und Eckhard Weiße. Wie es weitergeht, ist aber noch nicht ganz klar.

Denn nach Angaben der Amtsverwaltung Dänischenhagen liegt die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht dort vor. Erfahrungsgemäß könne dies noch einige Wochen dauern.

Strande: Beteiligte können noch Rechtsmittel einlegen

Die Beteiligten können noch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. Die Frist dafür endet einen Monat nach Zustellung des Urteils. Legen sie keine Rechtsmittel ein, muss die erneute Abstimmung in Strande innerhalb von 60 Tagen nach jenem Tag erfolgen, an dem das Urteil über die Ungültigkeit der Abstimmung unanfechtbar wurde.

In der mündlichen Verhandlung am 30. November hatte das Gericht mehrere Fehler im Abstimmungsverfahren kritisiert, die sich „möglicherweise auf das Ergebnis ausgewirkt haben könnten“. So war das Gericht unter anderem der Auffassung, dass die Gemeinde Strande irreführende Wegweiser für die Briefabstimmung versandt habe.

Gericht kritisierte mehrere Dinge

„Darüber hinaus hätte sie die Bürgerentscheide nicht um Fragen ergänzen dürfen, die letztlich nur eine Bestätigung ihrer bisherigen Pläne waren“, betonen die Richterinnen. Diese zusätzlichen Fragen hätten die Abstimmungsgrundlage erheblich verändert und somit das Ergebnis möglicherweise beeinflusst, hieß es in der Pressemitteilung zur Entscheidung.

Der Siegerentwurf für das Seniorenwohnen in Strande sah einstöckige Gebäude vor. © Quelle: BSP Architekten BDA

Doch worum geht es überhaupt im Konflikt im Ostseebad? Zunächst sorgte im November 2018 die Idee der Politik, in Strande seniorengerechte Mietwohnungen zu schaffen, für Unruhe unter Bürgern. Die Wohnungen sollten eingeschossig an der Ecke Dänischenhagener Straße/Zum Mühlenteich entstehen. Strande hatte die Weide neben der Grundschule 2017 zusammen mit anderen Flächen erworben.

Die Idee der Fraktionen von CDU, FDP und SPD: Ältere Menschen könnten dann ihr zu groß gewordenes Haus an Jüngere verkaufen und dank des barrierearmen Angebots vor Ort dennoch im gewohnten Umfeld alt werden. Die Rede war von 16 Wohneinheiten.

Warum die Gemeinde ein Bürgerhaus plant

Im Februar 2019 schob die Politik in Strande die Pläne für ein modernes Bürgergemeinschaftshaus in der Gemeinde an. Es gebe den Wunsch, im Ort einen barrierefreien Anlaufpunkt zu schaffen, erläuterte Bürgermeister Holger Klink (CDU) damals: "Zum Beispiel auch für Kunstausstellungen." In den Unterlagen für die Gemeindevertretung trägt das Gebäude den Namen "Strander Pavillon".

Ein weiterer damals genannter Grund: Es fehlt in Strande, wie vielerorts im ländlichen Raum, an Möglichkeiten, sich in größerer Runde zu treffen. So fanden die politischen Sitzungen in Räumen der Hotels statt – teils sehr beengt.

Grünfläche am Ankerplatz in Strande

Die Politik favorisierte als Standort für das Bürgergemeinschaftshaus eine kleine Grünfläche direkt am Hafen: der Ankerplatz, der an der Ecke Strandstraße/Gorch-Fock-Straße liegt. Auch hier melden sich schon bald Anwohner mit Kritik an dem Vorhaben. Eine Machbarkeitsstudie prüft zwölf Standorte – und favorisiert wie die Politik den Ankerplatz.

Im Januar 2020 wird in Strande der Entwurf für das Bürgerhaus mit begrüntem Dach vorgestellt. Es soll auch Platz für die Touristik bieten. Die Bilder zeigen einen flachen Pavillon mit Glasfront zur Straße. Nach hinten zu den Wohnhäusern wäre das Gebäude geschlossen.

Zwei Bürgerentscheide in Strande, kein Ergebnis

Im Juni 2020 schieben die Strander Peter Siemon und Eckhard Weiße ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Ankerplatzes an. Begründung: Die kleine idyllische Grünfläche am Hafen Strande sei zu klein. Sie sprechen sich für ein Gemeinschaftshaus auf der Auwiese an der Dänischenhagener Straße aus.

Und auch die Politik schiebt einen Bürgerentscheid an: über den Bürgerpavillon am Ankerplatz und das Seniorenwohnen neben der Grundschule. Für beide gibt es bei der Abstimmung am 27. September eine Mehrheit. Doch noch ist offen, wie es weitergeht.