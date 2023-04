﻿BGM nimmt absolute Mehrheit erneut ins Visier

Mielkendorf. Seit 1994 ist die Bürgergemeinschaft Mielkendorf (BGM) in der Gemeindevertretung Mielkendorf aktiv. Das Team wurde immer mit absoluter Mehrheit in die Gemeindevertretung gewählt, daher ist eines für die BGM-Spitzenkandidaten Britta Jensen und Thorsten Bentzien klar: „Die absolute Mehrheit ist wieder unser Ziel.“

In der Gemeindevertretung sind 13 Mitglieder, acht gehören der BGM an, fünf der SPD. „Die SPD wird zur Wahl keine Liste mehr aufstellen“, weiß Britta Jensen. Aber es gibt in Mielkendorf eine weitere Wählergemeinschaft, das TEAM Mielkendorf, die zur Kommunalwahl im Mai erstmals antreten werden.

Thorsten Bentzien ist Bürgermeister-Kandidat der BGM

Also ist Konkurrenz da, aber das macht den aktiven und engagierten Frauen und Männern der Wählergemeinschaft nichts aus. Sie haben ihr Ziel fest vor Augen: Kontinuierlich, aber behutsam, verlässlich und langfristig das Dorf attraktiv, lebens- und liebenswert gestalten.

„Unser Augenmerk gilt der Erhaltung unserer Dorfgemeinschaft und des dörflichen Charakters unserer Gemeinde. Wir möchten das soziale Miteinander unterstützen, Lebensraum für junge und ältere Menschen schaffen und gemeinsam mit Ihnen unser Dorf gestalten“, betont Jensen.

Und das Thema Gestalten nimmt man bei der BGM gern wörtlich: Am Dienstag wurde am Bauhof eine Sitzbank aufgestellt. Ideen und Umsetzung: BGM. Der Grund: „Seit Langem wird in der Gemeindevertretung über Sitzbänke diskutiert, aber irgendwie ging es nicht weiter. Jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht“, zeigt Jensen auf die stattliche Sitzbank, die es vor allem Senioren auf längeren Spaziergängen leichter machen soll. „Pausen sind ja immer schön, das soll nicht die einzige Bank bleiben,“

Der Platz wurde auch nicht grundlos ausgesucht. „Hier soll unsere neue Mitte entstehen“, verrät Mia Klaeschen. „Das Grundstück gegenüber der Einfahrt zur Straße Zum Tamberg gehört der Gemeinde, hier haben wir Gestaltungsraum“, fügt Thorsten Bentzien hinzu.

Und Gestalten, das möchte man in der BGM auch weiterhin. „Die wichtigsten Herausforderungen für Mielkendorf in den kommenden Jahren sind für unter anderem der Blick auf die Gemeindefinanzen, die Dorfentwicklung, aber auch der Erhalt des Grundschulstandorts“, fügt Bentzien hinzu.

Neue Mitte auf dem Grundstück gegenüber Zum Tamberg

Und noch etwas verrät der Finanzausschussvorsitzende: „Ich werde mich als Bürgermeister-Kandidat aufstellen.“ Vieles habe man in der Vergangenheit bereits auf den Weg gebracht. „Wir waren mit die ersten, die LEDs auf eigene Kosten installiert und damit CO2 gespart haben, wir hatten die erste barrierefreie Bushaltestelle im Amt“, zählt Bentzien auf.

Sollte es mit ihm als Bürgermeister klappen, wird Bentzien unter anderem eine Bürgermeistersprechstunde einführen, zusätzlich wirbt er für mehr Transparenz und Kommunikation.

Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in der Dorfstraße ist dem langen Atem der Kommunalpolitik zu verdanken – und ein nächstes Ziel ist fast erreicht: „In der kommenden Woche wird die Sprottenflotte bei uns einziehen“, freut sich Britta Jensen.