﻿Bürgermeister Carlo Ehrich tritt ab: Abschied in der Gemeindevertretung

Altenholz. Es liegt eine besondere Stimmung in der Luft in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung Altenholz im Jahr 2022. Denn es ist nach zwölf Jahren die letzte Sitzung mit Carlo Ehrich (SPD) als Bürgermeister. Er tritt zum Jahresende ab. Sein Nachfolger ist der Kommunalpolitiker Mike Buchau (CDU), der in der Sitzung allerdings erkrankt fehlt. Seine Vereidigung wird nachgeholt.

Bürgervorsteher Sebastian Baltz (CDU) erklärt, er habe immer das Gefühl gehabt, dass Carlo Ehrich (59) gerne in der Verwaltung arbeitet. Am Ende wurden es insgesamt 37 Jahre in zwei Verwaltungen. „Sie haben sich mit Sachverstand und Herzblut der Gemeinde Altenholz gewidmet“, sagt Sebastian Baltz.

Themen in Altenholz: Baugebiete, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie

Er nennt einige Themen, die Carlo Ehrich als Bürgermeister beschäftigten: das Baugebiet am Dehnberg, der Brand der Ladenzeile in Stift sowie der Neubau, neue Kindergärten, die Städtebauförderung. Auch die Flüchtlingskrise ab 2015 und die Corona-Pandemie prägten die Amtszeit.

Große Runde im Ratssaal Altenholz: Es ist die letzte Sitzung mit Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD). Ab 2023 wird Mike Buchau (CDU) seinen Platz im Rund einnehmen. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

„Und nun noch der Krieg in der Ukraine und die Inflation“, sagt Sebastian Baltz. Vielleicht sei Carlo Ehrich ja ganz froh darüber, jetzt zu gehen. Die Zusammenarbeit der Verwaltung Altenholz und der Politik sei „sicher überwiegend erfreulich, manchmal auch anstrengend gewesen“.

Altenholz: Applaus für scheidenden Bürgermeister

Politik sei nicht immer planbar, nicht jeder sei dafür, die pragmatische Lösung zu verfolgen, warb Sebastian Baltz für Verständnis. SPD-Mann Carlo Ehrich habe sich immer seinen Blick für das Soziale bewahrt. Sebastian Baltz dankt im Namen aller und wünscht: „Bleiben Sie gesund – und vor allem so, wie Sie sind.“ Die Ratsleute stehen auf, es gibt viel Applaus.

SPD-Fraktionschef Ingo Baasch erheitert die Runde mit einem Hinweis an den scheidenden Bürgermeister: „Es ist dir gelungen, auch am Ende deiner Amtszeit in der SPD willkommen zu sein.“ Carlo Ehrich habe es mit der SPD Altenholz nicht immer einfach gehabt – und umgekehrt.

Abschied vom Bürgermeister: Geschenke für den Gartenfan

Aber: „Du hast meine Heimatgemeinde gut verwaltet“, lobt Ingo Baasch. Carlo Ehrich erklärt, er sei dankbar, dass die Bürger ihm zweimal bei der Wahl das Vertrauen geschenkt hatten. Bei der Wahl 2022 kandidierte er nicht.

Grünen-Fraktionschefin Silke Worth-Görtz sagt zu Carlo Ehrich: „Ich habe mit dir mehr Zeit verbracht als mit meiner besten Freundin.“ Sie dankt ihm für die „tolle Zusammenarbeit“. Und eröffnet im Ratssaal Altenholz den Geschenke-Reigen: „Du verlässt die geschützte Amtsstube und kommst in die wilde Landschaft.“ Um die zu bändigen, gibt es von den Grünen Utensilien für die Gartenarbeit.

Ein Helm vom Gemeindewehrführer

AWG-Fraktionschef Jörgen Danielsen schließt sich an. „Wir waren uns nicht immer einig, haben uns aber gut unterstützt“, sagt er. Für die AWG überreicht auch er ein Geschenk mit Gartenbezug. Von der CDU gibt’s viel Kulinarisches.

Auch die Feuerwehren Altenholz und Knoop sind im Ratssaal: Schließlich ist Carlo Ehrich als Bürgermeister ihr Dienstherr. Es sei kein Geheimnis, dass der Bürgermeister anfangs damit gefremdelt habe, erklärt Gemeindewehrführer Rainer Kersten: „Aber wir haben uns gut zusammengerauft.“

Er dankt für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erwähnt Meilensteine wie die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Knoop und die zusätzliche Logistikhalle. Und lobt ausdrücklich Carlo Ehrichs Wertschätzung für das Ehrenamt. Man habe ihm zwar nie eine Einsatzjacke geben können, aber dafür gibt’s jetzt einen ganz persönlichen Feuerwehrhelm.

Der Bürgermeister betont, er sei sehr froh über das persönliche Verhältnis, das er und Rainer Kersten entwickelt hätten. Das sieht der Gemeindewehrführer genauso. Am Ende des Abends, als sich nach den politischen Themen der Ratssaal geleert hat, trägt Carlo Ehrich dann übrigens den Helm auf dem Kopf.