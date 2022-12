﻿Bürgermeister von Altenholz: Mike Buchau (CDU) vereidigt

Kleiner Rahmen statt großer Runde: Mike Buchau (CDU), der sich im Mai bei der Bürgermeisterwahl in Altenholz durchgesetzt hat, ist im Rathaus vereidigt worden. Eigentlich sollte das schon eher passieren.

Altenholz. Es ist ein Start mit Verzögerung: Eigentlich hätte Mike Buchau (CDU) in der Gemeindevertretung am 14. Dezember als neuer Bürgermeister von Altenholz vereidigt werden sollen. Doch er war krank, konnte daher nicht an der Sitzung teilnehmen.

Kürzlich wurde die Vereidigung in kleinerem Rahmen nachgeholt. Bürgervorsteher Sebastian Baltz, ebenfalls CDU, vereidigte Mike Buchau im Rathaus Altenholz. Der 47-Jährige folgt auf Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD), der zwölf Jahre lang im Amt war. Ehrich hatte sich 2021 entschieden, kein weiteres Mal für das Amt des Bürgermeisters von Altenholz zu kandidieren.

Bürgermeister von Altenholz: Es gab drei Kandidaten

Mike Buchau hatte im Februar angekündigt, sich für das Bürgermeisteramt in Altenholz zu bewerben. Er war damit der erste Kandidat. Wenig später ging Matthias Fehrke als parteiloser Bewerber ins Rennen. Er wurde von der Wählergemeinschaft (AWG) ins Rennen geschickt und schaffte es in die Stichwahl gegen Mike Buchau.

Die AWG zog ihre Unterstützung allerdings vor der Entscheidung zurück: Denn Matthias Fehrke hatte kurz vor der Stichwahl öffentlich gemacht, dass gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren läuft. Es ist noch nicht abgeschlossen. Bei den Vorwürfen handelte es sich um einen Randaspekt im Fielmann-Verfahren, Fehrke gehörte nicht zu den Angeklagten.

SPD-Kandidat André Wilkens aus Kiel ging damals als letzter Kandidat ins Rennen. Er brachte kommunalpolitische Erfahrung aus der Kieler Ratsversammlung mit, schied aber im ersten Wahlgang aus.