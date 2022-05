Die gelbe Wahlbenachrichtigung wurde am ersten Wahltag, 8. Mai, wieder zurückgegeben. Wer sie für die Stichwahl am 29. Mai nicht mehr hat, kann dennoch wählen.

In Eckernförde ist am Sonntag Bürgermeisterwahl: Iris Ploog tritt in der Stichwahl gegen Jenny Kannengießer an. Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr hat, kann dennoch wählen. So geht’s.

Christoph Rohde WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket