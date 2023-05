Entscheidung gefallen: Das ist das neue Königspaar der Gelben Westen

Eckernförde. Der 425. Schuss brachte die Entscheidung. Krachend fiel das letzte Rumpfstück des hölzernen Papagoyenvogels vom Mast und wenig später stand fest: Kay Wiese ist der neue König der Eckernförder Bürgerschützengilde Gelbe Westen. Der Geschäftsführer einer Eckernförder Straßen- und Tiefbaufirma erhielt den Beinamen „der Polier“.

Es war ein Vogelschießen mit Hindernissen. Alles hatten die Gildebrüder bestens vorbereitet. Dennoch musste der Schießstand am Strand vor dem Stadthotel vorübergehend pausieren. Ein Fischer legte in der Nähe seine Netze aus, so dass der auf einem Mast hockende Papagoyenvogel eine kurze Atempause bekam. Seit inzwischen 70 Jahren schießt die Gelbe-Westen-Gilde mit historischen Gewehren auf den bunt bemalten Holzvogel. Wer die festgelegte Reihenfolge der Einzelteile nicht einhält, wird um „eine Tonne Bier“ erleichtert.

Auch die Kinder küren ein neues Königspaar

28 Schützen traten diesmal am Strand an. „Eine gute Beteiligung“, wie der stellvertretende Vorsitzende Carsten Höneise zufrieden resümierte. Das Gildezelt prangte erstmals in neuen Schleswig-Holstein-Farben. Während die Erwachsenen die Büchsen knallen ließen, vergnügten sich die Kinder auf dem Vorplatz der Stadthalle bei einem Spielefest. Wer um Königsehren wetteifern wollte, konnte sich beim Zielen mit einem „Lichtgewehr“ ausprobieren.

Neue Kinderkönige sind Hannah Mallach (12) und Leon Havenstein (13). Hannah gelang es sogar, zum zweiten Mal in Folge das Königinnen-Krönchen zu ergattern. Die Großen proklamierten ihren König Dienstagabend im Gildelokal Ratskeller. Hier ließen sie Kay „der Polier“ Wiese und seine Frau Meike hochleben. Wiese gehört seit 14 Jahren der Bürgerschützengilde an und ist Mitglied im Offizierskorps. Mit Freude sieht er jetzt dem Königsball am 10. Juni entgegen.

Bereits am Vormittag waren Abordnungen der Gelbe-Westen-Gilde, der Borbyer Gilde, der Beliebung, der Plattdüütsch Gill und befreundeter Schützenvereine von Bürgermeisterin Iris Ploog im Eckernförder Rathaus empfangen worden. Es sei der 453. Geburtstag der ältesten verbindlich verbrieften Gilde der Stadt, erinnerte die Verwaltungschefin. Die Bürgerschützengilde war 1570 aus der Kaufmannschaft heraus zum Schutz von Eigentum und zur Hilfe bei Todesfällen ins Leben gerufen worden.

Ploog würdigte den besonderen Gildegeist, der über die Jahrhunderte hinweg ehrenamtlich Brauchtum und Traditionen bewahre sowie sich für den Zusammenhalt engagiere. Die Gildefeiern in Eckernförde setzen sich am Wochenende vom 2. bis 5. Juni mit dem Fest der Borbyer Gilde fort. Am 7. Juni hält dann die „stille Gilde“, die Beliebung, ihre Generalversammlung in der Stadthalle ab.

