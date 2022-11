﻿Das muss Eckernförde im Sport alles besser machen

Ergebnisse der Sport-Umfrage Eckernförde

An der Sport-Umfrage des Stadtmarketings Eckernförde beteiligte sich 327 Personen. 2000 Fragebögen wurden verteilt. 47 Prozent der Antworten kamen von Männern, 37 Prozent von Frauen. Die übrigen machten dazu keine Angabe. Die meisten Anwortenden waren bis 13 Jahre alt (28 Prozent). Es folgten 26- bis 45 Jährige (21 Prozent) und 46- bis 65-Jährige (18 Prozent). 77 Prozent der Antworten kamen von Menschen mit Wohnsitz in Eckernförde. 54 Prozent sind in Vereinen aktiv. 27 Prozent sind nicht organisiert. 34 Prozent nutzen Turnhallen, 14 Prozent die Schwimmhalle, 17 Prozent die Sportplätze, neun Prozent den Strand. Schwimmen (14 Prozent) sowie Laufen und Tanzen (je 12 Prozent) werden als häufigste Sportarten genannt. Fußball-Aktive beteiligten sich nur mit zehn Prozent an der Umfrage, ebenso häufig wie Fitness-Fans. Am meisten fehlen den Befragten mehr Schwimmsportangebote (29 Prozent), weitere Ballsportarten (16 Prozent), Klettermöglichkeiten und reiner Freizeitsport (je 14 Prozent). Zehn Prozent wollen mehr Sport für Kinder. Die wichtigsten konkreten Wünsche: ein Indoor-Center, der (geplante) Skaterpark, eine öffentliche Tanzfläche, eine Trampolin- und eine Kletterhalle, ein Agilitypark.