﻿Steinmeier in Eckernförde: Darüber diskutiert er mit den Bürgern

Eckernförde. Miteinander ins Gespräch kommen – das ist das Motto der „Ortszeit“, während der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drei Tage lang seine Amtsgeschäfte von Eckernförde aus führt. An seinem zweiten Tag setzt er sich dafür an einen Tisch mit Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) und 14 Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Bereichen: Umwelt, Gastronomie, Wohnungsbau – die Palette ist breit.

Eine der geladenen Gäste im Brauhaus „Land in Sicht“ ist Ute Dirks, Bezirksgeschäftsführerin des Verdi-Bezirks Nord-West. „Ich erhoffe mir, dass man die Nöte der Menschen erkennt angesichts der Preissteigerungen und dass ein höherer Mindestlohn nötig ist“, sagt sie vor der Diskussion.

Diskussion mit Steinmeier: Nationalpark Ostsee ist Konfliktpunkt

Löhne spielen in dem, was folgt, aber nur eine Nebenrolle. Steinmeier steigt mit einem Thema ein, das in den Küstenorten durchaus für Diskussionen sorgt: Der Nationalpark Ostsee. „Die Pläne werden divers aufgenommen, viele Menschen wissen nicht, was auf sie zukommt“, erklärt Till Holsten, Meeresbiologe im Ostsee Info-Center. „Da ist es natürlich schwierig, wenn nicht jeder genau weiß, welche Nutzungen ausgeschlossen werden“, trifft Steinmeier einen der Kritikpunkte auf den Kopf. So hat zum Beispiel Fischer Eckhard Michelsen die Sorge, seinen Beruf durch die Pläne womöglich nicht mehr ausüben zu können. „Unsere Boote sind nicht dafür ausgelegt, längere Strecken zu fahren“, sagt er. „Wir haben schon viele Sperrgebiete durch militärische Schutzgebiete.“

Der Nationalpark berührt auch den Tourismus. Ob dieser mit Nachhaltigkeit und Naturschutz im Konflikt stehe oder mehr Umweltschutz eher ein Gewinn für die Touristik sei, will Steinmeier wissen. Für seine Hotelgäste sei es eher ein Vorteil, sagt Kevin Heide, Hotelchef des Beachside. Es seien eher andere Dinge, die im Tourismus eine Rolle spielen, hakt Eckhard Voß, Vorsitzender des Wirtschaftskreises Eckernförde e.V. ein. Da Eckernförde Modellregion in der Corona-Pandemie war und früher wieder für den Tourismus öffnen durfte, habe dieser geboomt. „Wir haben eher die Herausforderung zu gucken, wo die Grenzen des Wachstums erreicht sind“, erklärt Voß.

Bundespräsident in Eckernförde: Es fehlt an Wohnraum

Eine dieser Grenzen sind fehlende Arbeitskräfte. „Ich suche seit zwei Jahren einen Barkeeper“, sagt Hotelchef Heide. Ein Problem des Lohns sei das – entgegen dem Einwand von Verdi-Geschäftsführerin Dirks – nicht. Eher die Sorge vor einer erneuten Pandemie, die Arbeitszeiten und der Wohnungsmangel. „Wir hören immer wieder von Personalgesprächen, die mit einem Rückzug enden, weil die Bewerber hier keinen Wohnraum finden“, sagt Voß. Das bezieht er nicht nur auf den Tourismus, sondern auf alle Branchen.

Steinmeier kommentiert hier und da, hakt nach. Er lehnt sich vor zu seinen Gesprächspartnern, wirkt interessiert und gut vorbereitet. Zum Schluss – die Kaffeetafel dauert schon eine dreiviertel Stunde länger als geplant – spricht er auch noch das Thema regenerative Energien an. Wie die Bürger hier zu Windrädern stehen? Bernd Reichelt, Geschäftsführer der Stadtwerke SH, fasst zusammen: „An der Akzeptanz, die Energieerzeuger zu sehen – daran kann man noch arbeiten.“

Steinmeier macht auf seine Gäste den Eindruck: Er ist wirklich hier, um zuzuhören – nicht nur, um Gesicht zu zeigen. Das sieht auch Ute Dirks so. „Ich hätte mir nur gewünscht, dass das Thema Soziales mehr in den Fokus gerückt wäre“, sagt sie. „Es gibt hier nicht nur Touristen.“

Der Bundespräsident, der mit dem Projekt „Ortszeit“ bereits sieben andere Städte besuchte, zieht an diesem zweiten Tag eine positive Bilanz. „Die Art und Weise, wie Menschen hier miteinander umgehen, lässt sich wirklich sehen.“ Und Bürgermeisterin Iris Ploog möchte es nicht bei diesem einen Treffen mit den gesellschaftlichen Vertretern belassen. Sie schlägt vor, die Runde zu wiederholen. „Ich nehme das gerne in die Hand.“

