Bundespräsident arbeitet drei Tage in Eckernförde: Viel „Spektakel“ und viele Gespräche

Eckernförde. Es ist kurz nach 11 Uhr, als die Limousine von Frank-Walter Steinmeier in Begleitung einiger Sicherheitsleute und Polizei vor einer Bushaltestelle in Eckernförde hält. Nach einer kurzen Begrüßung von Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) geht der Bundespräsident direkt zu dem Teil über, weswegen er nach Eckernförde gereist ist: Er spricht mit Bürgerinnen und Bürgern, unterhält sich auch mit einem Ehepaar aus Düsseldorf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein paar Meter weiter warten bereits mehr als 100 Schaulustige und Dutzende Medienvertreter auf dem Rathausplatz. Der Bundespräsident im beschaulichen Eckernförde: „Ein echtes Spektakel“, wie es eine Passantin nennt. Vieles läuft an diesem ersten Besuchstag wie erwünscht – aber nicht alles.

Bis einschließlich Donnerstag will Steinmeier seine Amtsgeschäfte vom Ostseebad aus führen. Eckernförde ist die achte Station der sogenannten „Ortszeit Deutschland“ des Bundespräsidenten. Steinmeier fährt im Zuge dieses Formats in verschiedene Regionen Deutschlands, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Bundespräsident trifft in Eckernförde Kommunalpolitik

Entstanden sei die Idee während der Corona-Pandemie, „als das gesamtgesellschaftliche Gespräch etwas zum Stillstand gekommen ist“, sagt Steinmeier am Dienstagvormittag im Eckernförder Rathaus. Nach dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt (Zitat: „wunderschöne Stadt Eckernförde“) unterhält sich der Bundespräsident ungefähr eine Stunde mit Menschen aus der Kommunalpolitik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist eine große Ehre für uns, dass er uns besucht“, sagt Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD). „Und vor allem, dass er Zeit mitbringt, um ins Gespräch zu kommen.“ In der Diskussion sei es vor allem um Nachwuchs und Frauengewinnung in der lokalen Politik gegangen.

Vor dem Rathaus warten viele Menschen, darunter auch Brunhilde Müller. „Aus reiner Neugier“, sagt sie. „In Eckernförde ist der Besuch des Bundespräsidenten natürlich ein großes Thema.“ Auch der zehnte Jahrgang der dänischen Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde hat sich spontan aufgemacht, den Bundespräsidenten zu begrüßen – inklusive vieler dänischer Flaggen und Blumen.

Dänische Schule empfängt Steinmeier in Eckernförde

„Wir hoffen, einen Blick zu erhaschen und auf die dänische Minderheit aufmerksam machen zu können“, sagt Lehrer Philipp Becher. Die Schülerinnen und Schüler sind erfolgreich – am Ende gibt es ein gemeinsames Foto mit dem Bundespräsidenten.

Steinmeier, das merkt man, will mit den Menschen sprechen. Immer wieder hält er auf dem Weg zu seinen Terminen an, wechselt einige Worte mit Passanten. Es geht um Persönliches, aber auch um die Energiekrise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Weg zu ihrer Stadtführung „op platt“ treffen auch Fischer Fiete und Opsteekfru Stine zufällig den Bundespräsidenten. „Wir haben uns beim Tag der Deutschen Einheit 2019 in Kiel kennengelernt“, erzählt Stine. Auch damals hätten sie sich schon darüber unterhalten, wie mehr Bürgernähe möglich wäre.

Polizei Eckernförde: Bei Besuch von Steinmeier läuft alles reibungslos

Für die Sicherheit sorgt beim Steinmeier-Besuch neben dem Bundeskriminalamt (BKA) die örtliche Polizei, die mit „verstärktem Regeldienst“ im Einsatz ist. Die Atmosphäre ist entspannt. Besondere Vorkommnisse gibt es bei Steinmeiers Besuch aus polizeilicher Sicht offenbar nicht. „Alles läuft wie gewünscht“, sagt ein Polizeisprecher.

Weniger planmäßig verläuft dagegen Steinmeiers Besuch am Mittag im Museum Alte Fischräucherei. Das Bundeskriminalamt hatte sich bei der Kommunikation des Sicherheitskonzeptes gegenüber Medienvertretern äußerst missverständlich ausgedrückt. Die Folge: Außerplanmäßig muss ein großer Teil der Journalistinnen und Journalisten draußen bleiben.

Steinmeier mit vollem Programm in Eckernförde

Im Anschluss nimmt der Bundespräsident seine Amtsgeschäfte im Hotel Beachside auf – dort übernachtet er auch während seines Aufenthalts in Eckernförde. Der erste Tag der „Ortszeit“ schließt mit einem Termin bei der Marine, wo Steinmeier auf einem U-Boot mitfährt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Steinmeiers Programm ist auch in den kommenden zwei Tagen vollgepackt: So diskutiert der Bundespräsident am Mittwoch im Rahmen der „Kaffeetafel kontrovers“ mit Bürgerinnen und Bürgern. Am Donnerstag besucht Steinmeier den Windparkentwickler Denker & Wulf in Sehestedt.

KN