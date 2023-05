﻿Bundeswehr in Kronshagen: Neuer Name für Sanitätsdienststellen

Kronshagen. Die Sanitätsdienststellen der Bundeswehr in Kronshagen bekommen einen neuen Namen. Zwei Jahre Vorarbeit waren nötig, bis das Bundesverteidigungsministerium zustimmte, berichtet Kasernenkommandant Dr. Jörg Schulenburg. Der 2001 in Georgien auf einer UN-Mission getötete Oberstabsarzt Dieter Eißing soll Namensgeber für die Sanitätsdienststellen der Bundeswehr in Kronshagen werden.

Der Name „Sanitätsdienststellen“ steht seit 1998 an der Backsteinwand der rund 30 Hektar großen Bundeswehr-Liegenschaft in der Kopperpahler Allee in Kronshagen. Es ist eine Sammelbezeichnung für Labore, Arztpraxen und Verwaltungsstellen: Ein Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, das Schifffahrtsmedizinische Institut der Marine, das Facharztzentrum Kronshagen und ein Teil vom Bundeswehrdienstleistungszentrum Kiel sind dort unter anderem untergebracht. 318 Soldaten und zivile Kräfte arbeiten bei der Bundeswehr in Kronshagen.

Der Name „Sanitätsdienststellen“ hat sich in Kronshagen nie durchgesetzt. „Es ist auch eigentlich ein Platzhalter“, sagt Kasernenkommandant und Oberstveterinär Jörg Schulenburg.

Bundeswehrkrankenhaus heißt noch heute eine Haltestelle der KVG

Für viele Kronshagener bleibt die Liegenschaft das „Bundeswehrkrankenhaus“, das bis 1997 dort untergebracht war. Noch heute heißt eine Bushaltestelle der Kieler Verkehrsbetriebe (KVG) so.

Vor zwei Jahren beschlossen die Sanitätsdienststellen, dass ein neuer, identitätsstiftender Name gebraucht wird. Der Weg zum Namen Oberstabsarzt-Dr.-Eißing-Kaserne führte über die Einbindung aller Mitarbeiter: „Wir haben Namensvorschläge von allen Soldaten und zivilen Beschäftigten gesammelt“, berichtet Kasernenkommandant Dr. Jörg Schulenburg. Auch die Gemeinde Kronshagen beteiligte sich mit einem Vorschlag. Alle Soldaten und Beschäftigten stimmten demokratisch ab.

Zur Wahl als Namensgeber standen:

Caspar von Saldern, der im 18. Jahrhundert einflussreicher Politiker in herzoglich-holsteinischen, dänischen und russischen Diensten war,

das Ehepaar Dr. Anneliese und Prof. Dr. Georg Groscurth, das im Zweiten Weltkrieg im Rettungswiderstand aktiv war,

Prof. Martin Lerche, der die Lebensmittelüberwachung einführte,

und eben Dr. Dieter Eißing, der bei einer Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien im Hubschrauber abgeschossen wurde.

Bundeswehrstandort Kronshagen heißt „Oberstabsarzt-Dr.-Eißing-Kaserne“

Die Soldaten stimmten mehrheitlich für Dieter Eißing. „Er hat eine hohe Identifikationskraft“, sagt Jörg Schulenburg. „Er war ein gut ausgebildeter Fachmann, ein werteorientierter Soldat, der sich freiwillig zum Einsatz in Georgien gemeldet hatte.“

Dieter Eißing starb am 8. Oktober 2001, bei einem als ungefährlich eingestuften Blauhelm-Einsatz mit der Bezeichnung United Nations Observer Mission in Georgia. „Er war auf einem Kontrollflug in einem Waffenstillstandsgebiet“, berichtet Jörg Schulenburg. „Mit der Namensgebung sollen alle gewürdigt werden, die für die Vereinten Nationen und für die Bundesrepublik Deutschland an Einsätzen teilgenommen haben und teilnehmen werden.“

Verteidigungsminister Boris Pistorius billigte den Namen

Schulenburg bat bei Dieter Eißings Witwe und dem Sohn um Zustimmung. Auch das Bundesverteidigungsministerium musste zustimmen. Verteidigungsminister Boris Pistorius billigte den Namen.

