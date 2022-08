Die Selbstverwaltung von Blumenthal hat Stellung zur geplanten Fusion bezogen: Mehrheitlich stimmt die Kommunalpolitik zu, dabei will man die eigenen Ziele nicht aus den Augen verlieren.

Blumenthal. Die Fusion der Ämter Flintbek und Molfsee ist laut Erlass des Innenministeriums eigentlich schon fast beschlossene Sache. Dazu werden in den Gemeinden beider Ämter entsprechende Stellungnahmen verfasst. In Blumenthal wurde während der Gemeindevertretung intensiv über das Für und Wider einer Fusion debattiert. Am Ende gab es eine mehrheitliche Zustimmung für den Beschlussvorschlag.

„Für uns ist klar, dass die beabsichtigte Neuordnung der Ämter Molfsee und Flintbek im Ermessen des Innenministerium liegt. Die ausführliche Begründung ist im Ergebnis nachvollziehbar und die Maßnahme klar formuliert“, fasst Bürgermeister Johann Brunkhorst (AWB) die Diskussionen der vergangenen Wochen und der Gemeindevertretung zusammen.