﻿Busfahren in Eckernförde: Das ändert sich alles ab diesem Sommer

Neues ÖPNV-Konzept

Busfahren soll in Eckernförde bequemer, pünktlicher und übersichtlicher werden. Das verspricht das neue ÖPNV-Konzept für die Stadt. Was sich am Liniennetz alles ändert und wo es noch Probleme gibt.

