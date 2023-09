﻿Café im Anziehungspunkt als neuer Treffpunkt

Bordesholm. Das Sozialkaufhaus Anziehungspunkt der Diakonie Altholstein ist um eine Attraktion reicher: Am Dienstag eröffnete das in die Verkaufsfläche eingegliederte Café, ab Oktober wird es dort immer dienstags und donnerstags von 9 bis 15.30 Uhr eine kleine Auswahl an Brötchen, Snacks und Heißgetränken geben. Shoppen und eine Kaffeespezialität genießen – das ist eine neue Kombination im Anziehungspunkt.

Das Café wird rein ehrenamtlich geführt, Sozialkaufhausleiterin Karin Eichstedt hat neun ehrenamtliche Helferinnen. Dazu gehören unter anderem Beate Sander und Annika Hahn aus Bordesholm sowie Bärbel Schröter aus Flintbek.

Café im Sozialkaufhaus sollen Treffpunkt für Jedermann werden

Warum engagieren sich die Frauen? „Weil es Spaß macht und weil wir der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen“, sind sich Schröter, Hahn und Sander einig, während sie Kaffee zubereiten, Waffeln backen und Brötchen schmieren.

Laut Diakonie-Geschäftsführer Heinrich Deicke ist das Kaufhaus eine „Erfolgsgeschichte“, Stephanie Vallentin, Geschäftsbereichsleitung Arbeit und Bildung Diakonie Altholstein, hat Zahlen: „Im Januar hatten wir 388 zahlende Kunden, im Juli bereits 629. Im Schnitt haben wir pro Monat 599 Kunden, eine Zahl, die belegt, wie wichtig das Kaufhaus für Teile der Bevölkerung ist“, so Vallentin.

Nutzen darf das Kaufangebot im Anziehungspunkt jeder, der bedürftig ist – in welcher Form auch immer. Beim Café sieht das anders aus: „Jeder darf hier Kaffee trinken und eine Kleinigkeit essen, besonders schön ist es, wenn sich Nutzer und Spender hier vermischen“, so Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow (SPD).

Vom Charme des Cafés war nicht nur Büssow überzeugt. „Es ist ein Café für alle und eine Einkaufsmöglichkeit für Bedürftige“, fasste er zusammen. Den ersten Kaffee gab es für Büssow und Heinrich Lembrecht von der Aktivregion, die maßgeblich an der Umsetzung der Café-Idee beteiligt ist. „Wir haben darauf hingewiesen, dass es ein Regionalbudget gibt, in das solche Investitionen wie das Inventar passen“, erinnert Lembrecht.

Gesagt, getan: Der Antrag wurde gestellt, und von der Aktivregion gab es einen Zuschuss in Höhe von 4200 Euro. „Damit konnte Inventar wie Möbel, aber auch die Kücheneinrichtung erworben werden“, so Lembrecht.

