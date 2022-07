Im September sollen in diese Halle in Bredenbek Wohnmobile einziehen. Zumindest ein Teil des Dachs soll mit einer Fotovoltaikanlage Strom für E-Camper erzeugen.

Gut erreichbare Wohnmobilstellplätze in Schleswig-Holstein sind rar, besonders in er Nähe größerer Städte. André Reimers will das mit dem „Camperhome“ in Bredenbek ändern. Dank Fotovoltaik auf dem Dach könnte seine Halle auch zum Treffpunkt von durchreisenden E-Campern und -Autofahrern werden.

Marc R. Hofmann WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket