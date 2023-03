﻿Campingmesse in Dänischenhagen: Urlaubsform liegt weiter im Trend

Noch lockt das Wetter nicht so recht, doch die Campingsaison steht vor der Tür. Die Urlaubsform liegt weiter im Trend. Allerdings gibt es auch Probleme.

Dänischenhagen. Camping bleibt im Trend. Zum Saisonauftakt lockte daher am Wochenende eine Hausmesse ins Gewerbegebiet Dänischenhagen. Doch erst mal ein kurzer Ausflug auf die Bülker Huk in Strande: Dort blicken Camper aus dem Mobil direkt aufs Wasser. An diesem Wochenende mit bescheidenem Wetter ist der Andrang überschaubar.

Einer der wenigen Camper dort kommt aus Dortmund. Tim heißt der 42-Jährige, mehr möchte er nicht sagen. „Wir sind zum Frühstück hierhergekommen“, sagt er. Vor drei Jahren haben er und seine Partnerin umgesattelt, vom Bulli auf einen Van, der Stehhöhe bietet.

Es gibt auch Kritik an Campern

„Campen macht nicht mehr so viel Spaß“, sagt Tim. Es gebe kaum noch Parkplätze, wo nicht schon jemand steht. Ihn ärgert auch das Verhalten vieler Camper: „Die führen sich oft nicht gut auf.“ Dabei ist er überzeugt, dass sich niemand über wildes Campen aufregen würde, wenn die Menschen sich vernünftig verhielten.

Sven (53) parkt mit einem Mobil in Strande, das auch Handwerker oft nutzen. „Das Fahrzeug wird nicht gleich als Camper erkannt“, ist seine Erfahrung. Preislich lägen die kleinen Mobile oft deutlich über den Kosten für größere Modelle. Sven hofft, dass der Campingboom abflaut. „Es sind zu viele unterwegs, die Infrastruktur reicht nicht aus.“

Ortswechsel ins Gewerbegebiet Dänischenhagen: Dort hat die Firma René Tank Reisemobile am Wochenende zur Hausmesse eingeladen. Unter den Besuchern ist ein Paar aus dem Raum Kaltenkirchen, das über die Anschaffung eines Reisemobils nachdenkt: „Wir haben schon zwei Mal einen Camper in den USA gemietet.“ Sie denken über einen Kastenwagen mit langen Betten nach. „Das ist ganz gemütlich“, findet die 68-Jährige, die ihren Namen wie ihr ein Jahr älterer Mann nicht nennen möchte.

Nicht immer sind die Stellplätze in Strande so leer. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Nach Angaben von Tanja Tank sei die Nachfrage vor allem im Bereich Kastenwagen stark, ebenso im Bereich Vermietung. Gut sei auch das Interesse an Vans, deren Ausstattung die Käufer selbst konfigurieren können. Wie groß das Thema Campen weiterhin sei, zeige auch die Tatsache, dass es bei ihnen quasi keine gebrauchten Fahrzeuge gibt.

Ein Paar interessiert sich für eine noch kompaktere Variante: ein voluminöses Zelt, das in einem kleinen Anhänger Platz findet und sich vor Ort dank Luftkammern auf Knopfdruck selbst aufbaut. „Das ist interessant“, findet eine 50-Jährige aus Dänischenhagen. Mit ihrem Partner (54) ist sie eher im Zelt unterwegs, oft in Skandinavien.

Dänischenhagen: Hausmesse

Philipp Sosnowski (38) aus Kiel erkundet mit Sohn Finn (10) und Tochter Tia (8) einen der vielen Vans. Er war früher mit seinen Eltern campen, kann sich das auch mit seiner Familie vorstellen. Sohn Finn gefällt, dass es im Fahrzeug sogar ein kleines Bad gibt.

Ein Paar aus Tönning will sich bei der Messe in Dänischenhagen „inspirieren lassen“. Bisher nutzt es einen sechs Meter langen Kastenwagen, der nun fast 300 000 Kilometer auf dem Tacho hat. Auch das neue Modell soll wieder ein Bus werden: „Maximal einen Meter länger“, sagt der 63-Jährige.

Auch wenn das Interesse an schlanken Vans im Vergleich zu den breiteren Wohnmobilen steigt, herrscht gleichfalls Interesse an den größeren, meist weißen Fahrzeugen. Jan-Friedrich Cordsen aus Schleswig interessiert sich zum Beispiel dafür. Er ist 62, seine Partnerin 75: ein Alter, in dem ein komfortables, breites Bett immer wichtiger wird.