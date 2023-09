Caravan und Co. 2023 in Rendsburg: Preise, Aussteller, Parken

Rendsburg. Vanlife, Urlaub mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen – Campen liegt im Trend. Passend dazu startet am Donnerstag auf dem Messegelände in Rendsburg zum dritten Mal die Outdoormesse Caravan und Co. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Messebesuch.

Wann ist die Caravan und Co. 2023 auf dem Messegelände Rendsburg geöffnet?

Die Campingmesse Caravan und Co. ist von Donnerstag, 21. September, bis Sonntag, 24. September, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einlass endet um 17 Uhr.

Welche Aussteller sind auf der Caravan und Co. 2023 zu Gast?

Etwa 120 Aussteller werden zur Caravan und Co. 2023 erwartet. Darunter sind unter anderem Hersteller oder Verkäufer von Wohnmobilen und Wohnwagen, Anbieter von Campingzubehör, Kleidung und Outdoor-Küchen oder Campervermietungen. Außerdem stellen sich Initiativen wie Staybetter vor, die zum Beispiel Stellplätze für Wohnmobile auf landwirtschaftlichen Höfen vermitteln.

Preise: Wie viel kostet der Eintritt zur Campingmesse in Rendsburg?

Im Ticketshop auf der Messewebsite kostet die Tageskarte für die Messe rund ums Camping für Erwachsene 10 Euro, für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren 7 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben kostenlosen Eintritt. Zudem gibt es Familientickets und Eintrittskarten für alle vier Messetage. An der Tageskasse sind die Tickets etwas teurer als im Online-Vorverkauf.

Anfahrt zur Caravan und Co. in Rendsburg: Wo kann ich parken?

Die Caravan und Co. steigt auf dem Messegelände in Rendsburg. Die Parkplätze sind über A7, A210, B202 und B77 zu erreichen und werden ausgeschildert. Die Gebühr von 4 Euro muss am Parkplatz bezahlt werden.

Outdoormesse Caravan und Co. 2023: Kann ich in der Nähe campen?

Für Camper gibt es ein besonderes Angebot: Die Organisatoren haben neben dem Messegelände einen Stellplatz mit WC, Dusche und einer buchbaren Stromversorgung eingerichtet. Eine Wasserversorgung gibt es nicht.

Tickets sind nur in Verbindung mit einer Eintrittskarte erhältlich und können online oder an der Tageskasse gebucht werden. Sie kosten online 15 Euro pro Tag.

Was ist das Rahmenprogramm der Camping- und Outdoormesse in Rendsburg?

Das DJ-Duo Disco Boys legt zur Messeparty am Sonnabend, 23. September, ab 18 Uhr auf. Tickets kosten 5 Euro und sind online auf der Website von Caravan und Co. erhältlich. Außerdem gibt es Vorträge, Freizeitangebote für Kinder, Livemusik und Comedy.

