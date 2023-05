﻿Carls Eckernförde: Künstlerisches Spiel mit Dimensionen

Eckernförde. Norddeutschland und Norwegen sind die Protagonisten in der neuen Ausstellung von „Carls Art“ in Eckernförde. Die Galerieleiterinnen Uta Masch und Margit Buß laden am Mittwoch, 3. Mai, um 15 Uhr zur Vernissage ein. Noch bis zum 28. Juni sind dort unter dem Titel „Dimensionen“ Werke von Heidemarie Utecht (Monotypie) und Alfred Vaagsvold (Skulptur und Malerei) zu sehen.

„Norddeutschland und Norwegen: zwei künstlerische Ausdrucksformen geeint in der Hingabe an die Elemente ihrer Umgebung, Licht, Luft, Erde, Wasser und Feuer in ihrer individuellen Ausprägung“, heißt es in der Ankündigung zu der Ausstellung. Dabei würden die beiden Protagonisten nicht nur ihren jeweils materiellen Aspekt erschließen, sondern auch die „den Elementen innewohnenden transzendenten Dimension“.

Eckernförde: Neues in „Carls Art“

Heidemarie Utecht und Alfred Vaagsvold kennen sich von gemeinsamen Workshops. Utecht, früher Kunstlehrerin an der Waldorfschule Eckernförde, fand, „dass seine Bilder gut in diesen Raum passen würden.“ Er selbst hat auch eine Galerie in Norwegen, stellte unter anderem in den USA (New York) aus. Zudem arbeitete Vaagsvold zum Beispiel als Gastkünstler und Mentor in China.

Die beiden wurden dann gefragt, ob sie in „Carls Art“ ausstellen möchten. „Das war vor eineinhalb Jahren“, erinnert sich Heidemarie Utecht. Dass es bereits so schnell klappte, freut beide. Der Norweger Alfred Vaagsvold stellte im vergangenen Jahr übrigens schon in der Kirche in Eckernförde aus. In der Galerie nutzen Heidemarie Utecht und Alfred Vaagsvold den mittleren Bereich gemeinsam, jeder hat zudem einen eigenen Flügel in der Galerie.

Markante Hingucker: die Werke des Bildhauers Alfred Vaagsvold. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Heidemarie Utecht sagt zu ihren Werken: „Meine Bilder muten bewusst sehr landschaftlich an. Das passt gut zum norwegischen Granit.“ Sie fing vor einiger Zeit an, „Lichtdurchflutetes zu malen“. In der Ausstellung präsentiert sie vor allem Monotypien, auch Monoprint genannt. Es gibt aber auch Bilder in Mischtechnik. Meist arbeitet sie auf Glas.

Ausstellung in Eckernförde ist ein Kunstwerk für sich

Der Norweger Alfred Vaagsvold erklärt, Skulptur und Malerei zeigen aus seiner Sicht viel Persönliches. Es sei ein Luxus gewesen, hier in „Carls Art“ in Eckernförde die Ausstellung zusammen mit starken Kuratoren zu gestalten. „Wenn man eine Ausstellung macht, ist es wie ein neues Kunstwerk.“

Heidemarie Utecht ist wichtig, dass man in Ausstellungen mehr sieht als das Sichtbare: Sie möchte die Menschen dazu ermuntern, Assoziationen zu haben beim Betrachten. Alfred Vaagsvold findet: „Kunst ist ein Mysterium, etwas Geistliches.“ Man könne es nicht beschreiben, müsse es spüren. Stein sei ein sehr altes Material, „hat ein viel längeres Leben als ich.“

Der Norweger sieht sich daher eher als Bildschleifer, denn als Bildhauer. Angesichts seiner teils sehr farbkräftigen Werke war Heidemarie Utecht klar, dass sie ebenfalls farbenkräftigeres auswählen würde. Trotz der Gegensätze im Werk geht es auch um das Verbindende.

Co-Galerieleiterin Uta Masch findet es besonders, dass die beiden so unterschiedlichen Künstler auf Augenhöhe zusammengefunden haben: „Das Zusammenspiel ist wunderbar.“ Bei der Vernissage am Mittwoch, 3. Mai, sprechen Dirk Homreghausen und Klaus Breiter die einführenden Worte. Der Norweger Rune Alver sorgt am Piano für Musik.