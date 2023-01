Wolfram Müller bringt Solo-CD „Oma Schulze“ heraus

Eckernförde. Einen ungewöhnlichen Titel trägt die neue CD des Eckernförder Musikers Wolfram Müller. „Oma Schulze“ heißt der frisch produzierte Silberling, der eine Hommage an einen besonderen Typus Mensch ist. Müller, bekannt als Frontmann der Stoker Jazz Band, zeigt hier eine ganz andere Seite seines Könnens – als Liedermacher, Komponist und Texter.

„Oma Schulze“ ist die Geschichte einer durch den Krieg verwitweten Frau, die im Nachkriegsdeutschland einen eigenen, kleinen Dorfladen aufbaut. Mit der Zeit entwickelt sich das Geschäft zu einem Treffpunkt, der die Menschen in der Nachbarschaft zusammenführt und zusammenhält – auch dank der Persönlichkeit der Betreiberin. Doch bald ziehen dunkle Wolken am Horizont auf.

Musiker Wolfram Müller aus Eckernförde: „Weg mit der Idylle, her mit dem Beton“

In 13 Songs erzählt Wolfram Müller als lose Folge kleiner Episoden, wie sich mit den Jahren ein Strukturwandel einschleicht. Plötzlich tauchen Pläne auf, das Quartier abzureißen, um Platz für ein Einkaufszentrum zu schaffen. „Weg mit der Idylle, her mit dem Beton“, heißt es in einem der Lieder. Die Proteste der Anwohner helfen nichts, Grün verwandelt sich in Asphalt. „Langsam wird die Straße kalt, alle sind sie weggezogen“, lautet eine Textzeile.

Wolfram Müller kennt solche Veränderungen aus eigenem Erleben. Er ist selbst auf einem Dorf aufgewachsen, in dem es noch einen Hufschmied gab, in dem die Kinder auf der Straße Fußball spielten. Der studierte Elektrotechniker ist in seinen frühen Berufsjahren viel in Deutschland herumgekommen. „In den 1970ern haben sie beispielsweise in Bremerhaven viel platt gemacht“, erzählt der Musiker Müller aus Eckernförde. Oft seien durch Bausünden gewachsene Gemeinschaften zerstört worden, es folgte Verödung.

Es gibt viele Oma Schulzes, sagt Musiker Wolfram Müller

Dabei ist Müller kein Gegner von Veränderungen. „Aber man muss es behutsam angehen“, sagt er. Seine Hauptfigur, die Oma Schulze, ist Fiktion. Doch hat Musiker Müller in seinem Leben viele Menschen vom Schlage einer Oma Schulze getroffen. Menschen, die anpacken statt zu klagen, die ein Herz für andere haben und die ihre Werte, die sie vertreten, leben. Aus all diesen Facetten ist die Idee für die CD entstanden.

„Oma Schulze“ ist auch ein Familienprojekt. Während Wolfram Müller neben seinen Songs den Gesang und die Gitarre beisteuerte, produzierte Sohn Malte, selbst Musiker, das Album. Für ihn, der die Lieder schon in seinen jungen Jahren mitsang, schloss sich ein Kreis. Die Musik begleitet auch den Vater durchs Leben. Als Teenager stand er mit einer Rockband auf der Bühne. „Du hast die größte Klappe, du singst“, hieß es damals, erinnert er sich mit einem Schmunzeln.

Wolfram Müller ist Gründungsmitglied der Stoker Jazz Band

Seit 1982 lebt Müller in Eckernförde und gehörte 2002 zu den Gründungsmitgliedern der Stoker Jazz Band, mit der er heute noch auftritt. Von traditionellem Jazz ist auf der CD allerdings nichts zu spüren. Hier schlägt der 68-Jährige andere Töne an, bewegt sich stilistisch zwischen Liedermacher-Folk und rockigen Klängen mit elektrischen Gitarren.

Mehr als 200 Stücke schlummern noch in seinem sich stetig erweiternden Fundus. Für 2023/24 plant Müller seine dritte CD „Half & Half“, ein Mix aus deutschen und englischen Songs. Aufgenommen werden sie im eigenen Studio, das dank platzsparender Elektronik in einer schallgedämmten Gartenhütte Platz findet.

Die CD "Oma Schulze" kann für elf Euro über Wolfram Müllers Internetseite www.nordsaite.de bestellt werden. Die Stoker Jazz Band ist das nächste Mal am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr beim Kneipen-Jazz in der Eckernförder Siegfried-Werft zu erleben.