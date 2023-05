﻿CDU feiert Wahlsieg: Wadephul kündigt klare Kante gegenüber der AfD an

Rendsburg. Mit knapp 37 Prozent der Stimmen bei der Kreiswahl, 25 gewonnenen Wahlkreisen und Mehrheiten im Großteil der Gemeinden ist die CDU klare Siegerin der Kommunalwahlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Am Tag nach der Abstimmung kamen die Christdemokraten am Montagabend zu ihrer traditionellen Wahlnachlese im Rendsburger Conventgarten zusammen. Dort bekräftigte der Kreisvorsitzende Johann Wadephul die Rolle der CDU als Volkspartei und hatte eine klare Botschaft zur künftigen Auseinandersetzung mit der AfD im Kreistag.

Zwar sei die neue CDU-Kreistagsfraktion, die sich am Dienstag zu ihrer ersten Sitzung nach der Wahl treffen will, nicht an Weisungen der Parteispitze gebunden, so Wadephul. „Doch für uns ist völlig klar, dass mit einer Partei wie der AfD, in der zum Teil sehr rechtes und völkisches Gedankengut transportiert wird, keine gemeinsamen Abstimmungen möglich sind“, so der CDU-Kreisvorsitzende unter dem Applaus der rund 140 Christdemokraten. Er bedauere, dass die AfD überhaupt in den Kreistag eingezogen sei, wolle aber deren Wähler nicht beschimpfen, sagte Wadephul. „Die müssen wir überzeugen, das nächste Mal anders zu wählen.“

Scharfe Kritik an der SPD

Auch in Richtung der SPD teilte Wadephul aus. Diese habe mit Blick auf die scharfen Auseinandersetzungen in der Imland-Frage vor der Wahl einen populistischen Kurs gefahren. „Diese Art und Weise, wie die SPD populistische Politik gemacht hat, als gäbe es finanziell kein Morgen – immer im Wissen, dass sie dafür keine Mehrheit bekommen, das habe ich lange nicht erlebt“, sagte Wadephul und schob hinterher: „Das werden wir uns merken.“

Dass die CDU trotz ihres starken Gesamtergebnisses in diesem Punkt verbittert ist, liegt an den Zahlen aus Eckernförde: Die Zuspitzung der Imland-Frage, in der es im Kern darum ging, ob der Kreis – wie von der SPD gefordert – hohe Millionenschulden machen soll, um das Krankenhaus in kommunaler Hand zu behalten, hatte für die CDU im Ostseebad eine herbe Niederlage und den Verlust ihrer Ratsmehrheit an die SPD beschert.

Gute Zukunft für die Klinik

Die Kommunikation zu diesem Thema sei im Wahlkampf schwierig gewesen, unterstrich Wadephul. Doch klar sei auch, dass der Kurs der CDU und die Entscheidungen des Kreistages „auf allen Feldern erfolgreich waren.“ Der Standort Eckernförde bleibe – wie im Bürgerentscheid gefordert – erhalten, die Imland-Mitarbeiter würden unter guten Bedingungen und mit einer verlässlichen Zukunft beschäftigt und die Gläubiger des insolventen Krankenhauses – darunter zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region – zu 100 Prozent bezahlt. „Und dass, ohne einen Cent Steuergeld“, sagte Wadephul und sprach von einer „Erfolgsgeschichte von vorne bis hinten.“

Klar ist jetzt auch: Die CDU-Spitzenkandidatin Sabine Mues soll neue Kreispräsidentin werden und mit der konstituierenden Sitzung des Kreistages am Montag, 19. Juni, die Nachfolge von Juliane Rumpf (ebenfalls CDU) antreten. Dies hatte sich bereits im Wahlkampf abgezeichnet und wurde am Montagabend von den Spitzen des Kreisverbands bestätigt. „Du wirst eine tolle Kreispräsidentin sein“, sagte Wadephul in Richtung Mues und ergänzte mit Blick auf die mittlerweile neun Parteien und eine Wählergemeinschaft im Kreistag: „Allerdings könnte die Leitung der Kreistagssitzungen nicht ganz einfach werden.“ Eine weitere Personalie der Union, die am Dienstag wohl bestätigt wird: Der bisherige Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Tim Albrecht, soll diesen Posten auch künftig ausfüllen.

