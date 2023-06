Queere Community

Eierwürfe beim Christopher Street Day in Rendsburg

Wie hier in Kiel im vergangenen Jahr gingen Menschen der queeren Community und Unterstützende beim Christopher Street Day in Rendsburg (CSD) auf die Straße. Jugendliche warfen Eier in Richtung der Teilnehmenden.

Jugendliche haben beim Christopher Street Day (CSD) in Rendsburg Eier in Richtung der Teilnehmenden geworfen. Am CSD in Rendsburg beteiligten sich rund 300 Menschen.