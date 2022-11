﻿Gettorf: Church-Night für alle Generationen in der Kirche in Gettorf

Nicht der übliche Gottesdienst mit Predigt und Gebeten, sondern eine Kirchennacht mit Musik, Film, Lagerfeuer und vielen Gesprächen sind am Freitag in Gettorf geplant. Die Church-Night in St. Jürgen soll Gläubige aller Generationen ansprechen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket