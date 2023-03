﻿Corona im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Behörden melden weiteres Todesopfer

Die registrierten Fallzahlen gehen insgesamt zurück. Doch noch immer fordert das Coronavirus im Kreis Rendsburg-Eckernförde Opfer. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilen, ist eine weitere Frau in Zusammenhang mit dem Virus gestoben.

Rendsburg. Die Gesundheitsbehörden des Kreises Rendsburg-Eckernförde meldeten am Mittwochnachmittag 94 neu registrierte Coronainfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 127 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet fällt damit von 46,0 auf aktuell 34,1.

Corona im Kreis: Inzidenz sinkt weiter

Trotz der weiter sinkenden Zahlen muss das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Den Angaben zufolge ist eine 77-jährige Frau aus dem Kreisgebiet am Dienstag an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. „Impfstatus und Vorerkrankungen sind dem Gesundheitsamt nicht bekannt“, heißt es aus dem Rendsburger Kreishaus. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Rendsburg-Eckernförde insgesamt 149 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gezählt worden.

Nach den Meldungen an das Gesundheitsamt mussten am Mittwoch keine Personen mehr wegen einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden. In der vergangenen Woche waren noch vier Menschen in der Klinik.

Das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde behalte die Lage genau im Auge und sei organisatorisch wie personell jederzeit in der Lage, auf geänderte infektiologische Anforderungen zu reagieren, teilt die Behörde in ihrer wöchentlichen Corona-Lagemeldung mit.