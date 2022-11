﻿Corona im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Zahlen steigen wieder

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist wieder gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich nachweislich 579 Menschen – die Inzidenz steigt auf 209,7.

Rendsburg. Die Corona-Zahlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind wieder gestiegen. In der zurückliegenden Woche lag die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen bei 579. In der Vorwoche waren es 430 neue Fälle. Dies teilten die Gesundheitsbehörden des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Mittwochabend mit.