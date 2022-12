﻿Corona in Rendsburg-Eckernförde: Das sind die aktuellen Zahlen

Eine 76 Jahre alte Frau ist mit Corona verstorben. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit. Die Frau ist damit das 139 Corona-Todesopfer in Rendsburg-Eckernförde.

Rendsburg-Eckernförde. Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich laut offiziellen Zahlen entspannt. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, sank die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen.

In der Zeit vom 22. bis zum 28. Dezember zählte das Gesundheitsamt demnach 794 Neuinfektionen. In der Vorwoche hatte die Zahl bei 950 gelegen. Der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, sprich die Inzidenz, betrug damit für den gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde 287,6. In der Vorwoche lag der Wert bei 344,1.

Corona in Rendsburg-Eckernförde: Fünf Menschen wegen Covid-Erkrankung in klinischer Behandlung

Laut den Meldungen an das Gesundheitsamt befanden sich zuletzt fünf Menschen wegen einer Covid-Erkrankung in klinischer Behandlung. Zuvor waren es mit 15 Patienten dreimal so viele gewesen.

Am 22. Dezember ist eine 76 Jahre alte Frau mit Corona verstorben. Insgesamt sind damit im Zuständigkeitsbereich des Kreises Rendsburg-Eckernförde 139 Corona-Todesfälle gemeldet worden.

Offizielle Corona-Zahlen: Experten gehen von hoher Dunkelziffer aus

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Dunkelziffer bei den offiziellen Corona-Zahlen in Deutschland aus – vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Zahlen sind laut Robert-Koch-Institut besonders nach Weihnachten und zum Jahreswechsel lückenhaft: Schulen und Kitas sind geschlossen, es werden weniger Proben genommen. Das Robert-Koch-Institut geht auch davon aus, dass einige Ämter und Landesbehörden an manchen Tagen gar keine Daten übermitteln.