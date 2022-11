﻿Corona im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Zwei weitere Todesfälle

Die Gesundheitsbehörden im Kreis Rendsburg-Eckernförde melden für die vergangenen sieben Tage eine leicht gesunkene Corona-Inzidenz. Dennoch sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Rendsburg. In den zurückliegenden sieben Tagen bis zum 9. November hat es im Kreis Rendsburg-Eckernförde nachweislich 829 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 950 Neuinfektionen. Dies teilt das Gesundheitsamt in Rendsburg am Freitag mit. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz fällt damit von 344,1 auf 300,3.