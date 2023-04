﻿Corona: Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet drei weitere Todesopfer

Drei weitere Menschen sind im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Dies teilen die Gesundheitsbehörden mit.

Die Gesundheitsbehörden des Kreises Rendsburg-Eckernförde haben am Mittwoch drei weitere Opfer in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Demnach verstarben am 9. März eine 84-jährige Frau, am 22. März ein 65-jähriger Mann und am 27. März eine 94-jährige Frau, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Alle drei Todesfälle sind den Behörden erst jetzt gemeldet worden.