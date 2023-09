﻿Ärger um Tempo 30 in Dänischenhagen: Warum sind die Schilder weg?

Dänischenhagen. Diese Maßnahme sorgte in Dänischenhagen jüngst für Aufregung: Anfang September entfernte der Kreis Rendburg-Eckernförde in Mühlenstraße und Dorfstraße urplötzlich die Tempo-30-Schilder, hob die Geschwindigkeitsbegrenzung somit wieder auf 50 Stundenkilometer. Doch warum?

Vor über zehn Jahren war die Beruhigung in der Mühlenstraße beschlossen worden, um der unübersichtlichen Lage vor Ort gerecht zu werden und vor allem Schüler und Radfahrer zu schützen. In der Dorfstraße galt eine temporäre Reduzierung. Doch bei der Verkehrsschau im August bewerteten Kreis, Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) und Polizei die Lage neu.

„Es ärgert mich wirklich kollossal“, sagt Tim Gabrys, CDU-Fraktionsvorsitzender in der Gemeindevertretung Dänischenhagen. Er hatte sich als Bauausschussvorsitzender für Tempo 30 eingesetzt, nachdem 2009 mehrere Einwohner die Verkehrsituation kritisiert hatten. Gabrys: „Nicht nur sind hier viele Kinder auf dem Weg in die Grundschule unterwegs, vor allem müssen alle Schüler der weiterführenden Schulen, die mit dem Fahrrad nach Altenholz fahren, diesen Weg nehmen.“

Mühlenstraße in Dänischenhagen: Gefahrensituation für Radfahrer

Radfahrer fahren aus dem Ort kommend das erste Stück der Mühlenstraße auf der Fahrbahn. Hier gibt es nur einen schmalen Bürgersteig. Erst hinter den letzten Häusern beginnt linkerhand ein geteilter Rad- und Fußgängerweg. Die Fahrradfahrer müssen also einmal die Fahrbahn kreuzen, um ihn zu erreichen.

Gleichzeitig macht die Straße an dieser Stelle eine leichte S-Kurve, die Bebauung reicht direkt an die Straße hinan. Dazu kommt Bus- und Lkw-Verkehr. Entlang der Dorfstraße sind außerdem Kinder in Richtung Grundschule unterwegs, die zum Teil mit den Linienbussen kommen, die in diesem Bereich halten.

Jetzt gesteht man beim Kreis einen Fehler ein: Die Schilder seien zu früh entfernt worden. Bei der Verkehrsschau sei die unübersichtliche Beschilderung entlang der Mühlen- und Dorfstraße aufgefallen. Als Grund war in den entsprechenden Unterlagen die Schule angegeben. „Die Grundschule liegt ja aber einige Hundert Meter entfernt“, sagt der Leiter des Fachdienst Verkehr beim Kreis, Jörn Klatt. „Daher war die alte Begründung rechtlich nicht haltbar.“

Debatte um Tempo 30: Schilder sind zu früh entfernt worden

Das Ziel sei aber von Anfang an gewesen, die ganze Lage neu zu bewerten. „Erst dann hätten wir die Schilder entfernen sollen“, so Klatt. Auch dass die Verkehrsschau in den Sommerferien stattgefunden habe, sei ärgerlich, terminlich aber nicht vermeidbar gewesen. „Gemeinsam mit Polizei und Amt einen Termin zu finden, ist nicht einfach.“ Auf Kritik aus der Gemeinde hin habe man jedoch am 18. September einen zweiten Ortstermin in Dänischenhagen absolviert.

Der neue Plan des Kreises: Er will eine einheitliche Regelung für den gesamten betroffenen Bereich in Mühlenstraße und Dorfstraße einführen. Es soll durchgehend Tempo 30 gelten, ohne zeitliche Beschränkungen – dieses Mal mit der korrekten Begründung einer unübersichtlichen Verkehrslage. Diese Regelung müssen LBV und Polizei noch absegnen. „Wenn alles glattläuft, rechne ich damit, dass die Schilder in drei bis vier Wochen stehen könnten“, so Klatt.

Trotzdem bleibe die Lage rund um die Kreuzung von Mühlenstraße, Dorfstraße, Schulstraße und Kirchenstraße schwierig. „Eine wirklich ideale Gesamtlösung für den Bereich gibt es nicht“, sagt Gabrys. Die Straße sei einfach zu schmal, die Bebauung reiche zu nah heran, sodass etwa ein Fahrradweg nicht infrage komme. Stattdessen will die Gemeinde über die Möglichkeit eines Kreisverkehrs sprechen – einmal rund um die große Eiche, die mitten auf der Kreuzung steht. Das Thema soll in der nächsten Gemeindevertretung im Oktober diskutiert werden.

