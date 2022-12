﻿Dänischenhagen: Feuerwehr soll umziehen und ein Wohnmobilstellplatz entstehen

Dänischenhagen will zwei Bauprojekte auf den Weg bringen: Die Feuerwehr soll einen Neubau erhalten, außerdem will die Gemeinde einen Stellplatz für Camper bauen. Beides soll in unmittelbarer Nähe zueinander entstehen.

Dänischenhagen. Ein Standort, zwei Projekte: Die Gemeinde Dänischenhagen will an der Strander Straße auf einer Fläche östlich der Bundesstraße 503 ein neues Feuerwehrgerätehaus errichten und einen Wohnmobilstellplatz schaffen. Ein Überblick über die beiden Vorhaben.

Was hat die Gemeinde Dänischenhagen vor?

Beim Feuerwehrgerätehaus gibt es einiges zu tun. Die Tore sind zu schmal für die jetzigen Fahrzeuge, eine Waschhalle soll gebaut werden, auch energetisch soll das Gerätehaus besser aufgestellt werden. Am jetzigen Standort am östlichen Ortseingang von Dänischenhagen soll das jedoch nicht passieren, die Gemeinde hat sich für einen Neubau an anderer Stelle entschieden.

Nachdem verschiedene Alternativen geprüft worden sind, steht der neue Standort fest: Östlich der B 503 und südlich der Strander Straße – rund 200 Meter Luftlinie vom jetzigen Standort entfernt – soll ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen. „Bei einem Neubau ist auch die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr während der Bauzeit einfacher möglich als bei einer Sanierung“, sagt Bürgermeister Olaf Kühl (WiR).

In unmittelbarer Nähe zum neuen Feuerwehrgerätehaus soll das zweite Projekt der Gemeinde realisiert werden: ein Wohnmobilstellplatz. Beides hatte die Gemeindevertretung in ihrer vergangenen Sitzung beschlossen. Noch gibt es keinen Platz für Camper in Dänischenhagen. „Während Corona ist der Bedarf gewachsen“, erläutert Bürgermeister Kühl die Entscheidung der Gemeindevertretung. Mit einem eigenen Stellplatz will Dänischenhagen ein touristisches Angebot schaffen.

Hinter und neben dem Grundstück der Strander Straße 22 sollen auf circa 4000 Quadratmetern rund 40 Wohnmobile Platz finden können. Der Standort östlich der B 503 bietet den Touristen außerdem einen kurzen Weg zum Strand in der Nachbargemeinde Strande.

Was bringen die Planungen für Feuerwehr und Wohnmobilstellplatz mit sich?

Für den derzeitigen Standort der Feuerwehr direkt hinter dem Ortsschild gibt es schon Ideen zur Nachnutzung. Die Fläche „könnten wir für Wohnungen nutzen“, sagt Olaf Kühl. „Es gibt viele Ältere, die Wohnraum suchen, und Jüngere, die in eine eigene Wohnung ziehen wollen.“ Der Bedarf sei also da.

Im Zuge der beiden Bauprojekte will die Gemeinde auch den Fahrradweg entlang der B 503 auf einem kurzen Stück umleiten. Derzeit führt er vor dem Wohnhaus an der Strander Straße 22 entlang, wo es relativ eng ist. Vor dem Grundstück könnte er abzweigen. „Idealerweise soll er hinter der Feuerwehr entlangführen“, sagt Bürgermeister Kühl. Das sei sicherer für die Fahrradfahrerinnen und -fahrer als eine Streckenführung vor der Feuerwehrzufahrt.

Wie ist der Stand der Planungen?

Die Projekte stehen noch am Anfang. Die Wahl des Standortes ist nun getroffen worden, als Nächstes stünden Gespräche mit den Genehmigungsbehörden an, erklärt Bürgermeister Olaf Kühl. Die Fläche sei außerdem im Besitz eines privaten Eigentümers. „Mit ihm und den Anwohnern haben bereits Gespräche stattgefunden“, sagt Olaf Kühl.

Die Gemeinde muss die Fläche noch erwerben und Bebauungspläne auf den Weg bringen. Allein Letzteres ist ein zeitaufwendiges Verfahren, das mehrere Monate in Anspruch nimmt. Einen konkreten Zeitplan nennt Olaf Kühl noch nicht. Dennoch sollen die Projekte so schnell wie möglich umgesetzt werden.