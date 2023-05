Kooperation in der Ratsversammlung

CDU oder SPD – mit wem wollen die Grünen in Kiel eine Kooperation in der Ratsversammlung bilden? Am Wochenende hat die Parteispitze beraten, ob sie mit Union oder Sozialdemokraten Verhandlungen aufnehmen will. Das Ergebnis: Bevor eine Entscheidung für einen potenziellen Partner getroffen werden kann, sind noch weitere Sondierungsgespräche nötig.