In anderen Gemeinden gehen die Sternsinger von Tür zu Tür, in Dänischenhagen läuft es anders. Menschen aus insgesamt vier Nationen, darunter die Ukraine und der Iran, führten am 6. Januar für Senioren das Drei-Königs-Stück auf. Dadurch geben sie nicht nur den Zuschauern etwas.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket