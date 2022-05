Mit ihrer Zweidrittel-Mehrheit wollen CDU und WIR den ehrenamtlichen Bürgermeister von Dänischenhagen abberufen. Wie oft diese Fälle zuletzt im Kreis Rendsburg-Eckernförde vorkamen.

Dänischenhagen.Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang im Kreis Rendsburg-Eckernförde: CDU und WIR in Dänischenhagen wollen Bürgermeister Horst Mattig (SPD) abberufen. Am Dienstagmorgen verschickte die Verwaltung die Einladung zur Sitzung – samt Hinweis „mit freundlichen Grüßen, Horst Mattig“.

Die Gemeindevertretung tagt dazu am 7. Juni ab 19 Uhr in der Begegnungsstätte Dänischenhagen. CDU und WIR hatten die vorgesehene Abwahl bereits vor etwa einer Woche in einer Pressemitteilung öffentlich angekündigt.