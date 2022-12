﻿„Spirit of Irish Christmas“: Danceperados zeigen Tanzshow in Eckernförder Stadthalle

Danceperados kommen am 12. Dezember nach Eckernförde.

Irische Weihnacht mit Live-Musik und Tanz, das verspricht die Gruppe Danceperados for Ireland. Am Montag, 12. Dezember, treten sie in der Eckernförder Stadthalle auf.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket