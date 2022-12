﻿Das müssen Sie zur Frühjahrskonzertserie in Bordesholm wissen

Bordesholm. Der Verein zur Förderung der Musik in der Klosterkirche Bordesholm hat das Programm der Frühjahrskonzertreihe 2023 veröffentlicht. Die Eröffnung der landesweit beliebten Musikserie ist am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr in der Christuskirche dem Hyperion Trio, einem der führenden Klaviermusik-Trios in Deutschland, vorbehalten. 2014 war die drei Musiker zuletzt in Bordesholm. Drei weiteren Konzerte sind im Anschluss in der Klosterkirche geplant.

Der Verein hat im Dezember seinen Weihnachtsbrief an die Mitglieder verschickt und darin auch auf die vier anstehenden Konzerte 2023 hingewiesen. In einem Flyer, der heruntergeladen werden kann, stehen Details zu den Konzerten von März bis Mai. In seinem Brief betont der Vorsitzende Prof. Gerhard Fouquet, dass 2022 leider keine gute Zeit gewesen sei, auch wenn die Corona-Pandemie gebrochen zu sein scheint. „Es wird in Erinnerung bleiben, als ein Jahr schrecklicher Geschehnisse und großer Verunsicherung, als eine Zeitenwende“, heißt es.

Musikförderverein Bordesholm will Beitrag leisten und Mut machen

Der verbrecherische Krieg, den Russland im Februar in die Ukraine getragen hat, habe unter anderem die enorme Verwundbarkeit auch des Gemeinwesens gezeigt, Menschen müssten sparen und hätten ihre Hoffnungen auf die Zukunft verloren. Doch der Verein meint: Man sollte sich nicht entmutigen lassen und jeder sollte sich selbst fragen, wie und wo man in der Lage sei im Ehrenamt vor Ort zu helfen, auch ein kleiner Beitrag sei wichtig. „Unser Förderverein möchte mit der Musik einen kleinen Beitrag dafür leisten, den Alltag zu verschönern und Mut zu machen, diesen zu bestehen“, so die Botschaft des von allen Vorstandsmitgliedern unterschriebenen Weihnachtsbotschaft.

Hyperion Trio in der Christuskirche in Bordesholm

Alle Gastspiele beginnen sonntags um 17 Uhr. „Leidenschaft und Innigkeit – große Klaviertrios der Romantik“ lautet der Titel des Auftaktkonzertes am 12. März. Zwei „Gipfelwerke“ hat das Hyperion Trio, das 2016 das reizvolle Kammermusikfestival „Klanginsel Helgoland“ ins Leben rief, im Programm.

Das Hyperion-Trio eröffnet die Frühjahrskonzertreihe in Bordesholm im März. © Quelle: Verein zur Förderung der Musik Bordesholm (Archiv)

Felix Mendelssohn Bartholdys 2. Trio c-Moll op. 66 und Peter Tschaikowskys großes Trio a-Moll op. 50. Zum Trio gehören Oliver Kipp (Violine), Katharina Troe (Violoncello) und Hagen Schwarzrock (Klavier). Der Eintrittspreis betragt 20 Euro.

Barockes und Jazziges in der Klosterkirche Bordesholm

Im Rahmen der Jubiläumstour zum 30. Geburtstag gibt die Percussion Posaune Leipzig am 16. April ihr Gastspiel „J.S. Bach und der weiße Hai im Alpensee“. Das Ensemble bietet laut Pressemitteilung „Barockes und Jazziges – ein Programm mit hohem Unterhaltungswert“. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Altholsteiner Orgeltage werden in Bordesholm eröffnet

Am 30. April werden in Bordesholm im Rahmen der Frühjahrskonzertreihe die „Altholsteiner Orgeltage“ eröffnet. Günter Brand, seit 2015 Kantor und Organist in Bordesholm, plant das Programm „Chromatissimo – auf der Suche nach mehr . . .“ Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

Das Abschlusskonzert am 14. Mai ist dem Madrigalchor Kiel unter der Leitung von Friederike Woebcken vorbehalten. Der Konzerttitel lautet. "Ich bin vergnügt in meinem Glücke". Eintritt kostet im Block A 25 Euro, im Block B 20 Euro. Weitere Details zu den Konzerten hat der Verein auf seiner Homepage vorbereitet: www.foerdervereinmusikbordesholm.de oder im Flyer. Alle Studierenden und Schülerinnen und Schüler haben freien Eintritt zu den Konzerten des Fördervereines.