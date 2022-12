﻿Das müssen Sie zur Modelleisenbahnmesse in Rendsburg wissen

Seit 11 Uhr läuft die Eisenbahnmodellbörse in der Nordmarkhalle in Rendsburg. Der Andrang an den 50 Ständen ist groß. Ein Platz zum Stöbern ist aber immer zu finden. Bis 15.30 Uhr läuft die Messe – das müssen Sie zum Besuch noch wissen.

Die Modellbörse in der Nordmarkhalle in Rendsburg ist eröffnet. Der 72-jährige Michael Glandt (links) organisiert die Traditionsveranstaltung. Auch Ulf Dannemann aus Schleswig hofft auf gute Geschäfte.

Rendsburg. In der Nordmarkhalle in Rendsburg hat am zweiten Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr die Eisenbahnmodellbörse begonnen. 50 Anbieter hoffen noch bis 15.30 Uhr auf gute Geschäfte – und für Modellfreunde ist die Veranstaltung eine passende Gelegenheit, um Weihnachtsgeld gut anzulegen.

Bereits eine halbe Stunde vor der Eröffnung warteten die ersten Besucher vor der Nordmarkhalle. Ihre Devise: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Jens Prager aus Bordesholm zum Beispiel. Er kaufte in der Nordmarkhalle Schienen für seine Modellbahn. „Im Geschäft hätte ich dafür das Doppelte bezahlt“, erzählt das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Grund für sein frühes Erscheinen: Er wollte sichergehen, auf jeden Fall noch die gesuchten Schienen zu bekommen.

Börse für Eisenbahnmodelle: Kostenlose Parkplätze vor der Nordmarkhalle in Rendsburg

Kurz nach der Eröffnung war die Nordmarkhalle bereits gut gefüllt. „Der zweite Weihnachtstag ist in puncto Andrang immer ein richtiger Knaller“, berichtet Michael Glandt (72), zweiter Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Club der Automobilfreunde. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung von Erwachsenen freien Eintritt. Kostenlose Parkplätze stehen vor der Nordmarkhalle am Willy-Brandt-Platz in großer Anzahl zur Verfügung.

Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet der Verein Club der Automobilfreunde diese Börse. Händler und Privatleute gehören zu den Beschickern, zum Teil kommen sie aus dem Rheinland. Ulf Dannemann hatte nicht so einen weiten Weg, er ist aus Schleswig gekommen. „Modelleisenbahnen faszinieren mich seit der Kindheit“, berichtet der Händler hinter seinem 15 Meter breiten Stand.