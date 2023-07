﻿Das Team „Gettorf hilft“ läuft für die Krebsgesellschaft

Gettorf. Gehen, Walken und Laufen rund um die Uhr für einen guten Zweck: Am 9. September ist es wieder so weit. Dann ruft die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft zum „Lauf ins Leben“ auf, auch in Eckernförde, auf dem Sportplatz am Schulzentrum, Sauerstraße 16. Am Start ist dann auch das Team „Gettorf hilft“.

Der Lauftag beginnt am Sonnabend, 9. September, um 13 Uhr und endet am Sonntag, 10. September, um 11 Uhr. Unterstützt wird die Mannschaft aus Gettorf von den beiden örtlichen Sportvereinen, dem DRK, der Awo, dem Tennisclub und den beiden Gettorfer Schornsteinfegern Carsten und Hans Reiner Lück.

Helga Ballert (83), Sabine Seidel (65), Birgitte Klass (61), Barbara Klein (55) und Katrin Sondermeier (43) – fünf Power-Frauen aus drei Generationen – organisieren den Start der Mannschaft „Gettorf hilft“ beim diesjährigen „Lauf ins Leben“. Ihre Motivationen sind unterschiedlich. Die einen sind in Familie oder Freundeskreis selbst betroffen, andere sind einfach gefragt worden, ob sie sich engagieren möchten. „Gutes tun, ohne selbst betroffen zu sein“, bringt es Sabine Seidel auf den Punkt.

Das Helferteam mobilisiert Läuferinnen und Läufer und sammelt Spenden

Das vordringlichste Ziel des Teams ist es, möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen, die dann auch die gesamte Zeitspanne abdecken. Jeder, der mitmachen möchte, kann sein Tempo und seine Teilnahmedauer selbst bestimmen. Das Startgeld beträgt mindestens 10 Euro, unabhängig von der Menge der gelaufenen Kilometer.

Zusätzlich werden Tüten und Herzkissen gegen eine Spende abgegeben. Die Tüten sind bereits farblich gestaltet oder sie können vor Ort selbst gestaltet werden. 120 bis 130 Tüten werden die Gettorfer mitbringen. Gestaltet wurden sie vom Bastelkreis des DRK und Einzelpersonen. „Die Herzkissen werden gern von Brustkrebspatientinnen genommen, um sie unter den Arm zu stecken. Aber auch als Kuschelkissen für Kinder sind sie beliebt“, sagt Helga Ballert, die die genähten Kissen, die ihr gebracht werden, mit Watte füllt.

Herzkissen kamen im vergangenen Jahr auch aus der Jugendvollzugsanstalt

Im vorigen Jahr hat das Gettorfer Team eine Kissenspende von einem ganz besonderen Ort erhalten, aus der Jugendvollzugsanstalt Schleswig. Jugendliche, die dort ihre Strafe absitzen, hatten sie hergestellt. Persönliche Kontakte zu einem Mitarbeiter hatten das ermöglicht. „Das hat mit den Jugendlichen etwas gemacht“, erinnert sich Katrin Sondermeier.

Insgesamt kamen so im vorigen Jahr 2232 Euro zusammen: Startgelder und Spenden für Tüten und Herzkissen. Gut 90 Läufer waren beteiligt. Das Mannschaftszelt stellt die AWO Gettorf kostenfrei zur Verfügung. Sonstige Kosten werden von den Organisatoren privat getragen. Die Spendengelder gehen zu 100 Prozent an die Krebsgesellschaft.

Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Tüten mit brennenden Kerzen am Rande des Sportplatzes aufgestellt. Es folgt eine Andacht. Die ersten Runden danach erfolgen für alle Teilnehmenden im Gehen. Beim langsamen Gehen sind die Motive und Sprüche auf den beleuchteten Tüten gut zu sehen. „Das geht unter die Haut“, erinnert sich Katrin Sondermeier.

Die Gettorfer Teilnehmer werden im Mannschaftszelt empfangen, zahlen dort ihr Startgeld und erhalten auf Wunsch ein Shirt, das sie als Gettorfer Starter ausweist. Wer beim Team mitmachen will, kann sich ab sofort bei Helga Ballert (Tel.: 04346/8908) und Sabine Seidel (Tel.: 0176/3079 1999) anmelden. Aber auch eine spontane Teilnahme ist möglich.

