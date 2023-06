﻿Segeln und Stöbern in Eckernförde: Am Wochenende locken Aalregatta und Kunsthandwerk

Eckernförde. Segeln und Kunsthandwerk – beides verbindet das Wochenende in Eckernförde vom 16. bis 18. Juni. Bereits am Freitag eröffnet der Kunsthandwerkermarkt „Handgemacht“ auf der Hafenpromenade. Sonnabend und Sonntag werden über 100 Jachten der Aalregatta von Kiel nach Eckernförde im Stadthafen zu erleben sein.

Die Aalregatta ist eine der ältesten Dickschiff-Wettfahrten Deutschlands. Dieses Jahr freuen sich der Segelclub Eckernförde und der Kieler Yachtclub darauf, dass sie zum 130. Mal ausgetragen wird. Seit fast 120 Jahren ist die Wettfahrt, mit wenigen Unterbrechungen, fester Bestandteil zum Auftakt der Kieler Woche. Der Name Aalregatta stammt von dem Räucheraal, den die teilnehmenden Crews beim Einlaufen traditionell überreicht bekommen.

Aalregatta in Eckernförde: Mastenwald im Stadthafen

Am Sonnabendvormittag fällt der Startschuss für die Aalregatta in der Kieler Innenförde. Am frühen Nachmittag werden – je nach Windverhältnissen – die ersten Jachten in Eckernförde erwartet. Dort formieren sie sich zu einem dichten Mastenwald. Am Sonntagvormittag erfolgt der Rückstart aus der Eckernförder Bucht in Richtung Kieler Leuchtturm. Bei westlichen Winden entfalten sich die farbenfrohen Spinnaker über der Ostsee.

Anders als in den Vorjahren wird es diesmal kein Landprogramm mit Hafenmarkt und Schaustellern zur Aalregatta geben. Stattdessen findet parallel der Kunsthandwerkermarkt „Handgemacht“ auf der Hafenpromenade statt. Er beginnt bereits am Freitag und lockt mit 60 größtenteils professionell arbeitenden Gestaltern.

Korbmacher gehören zu den vielfältigen Kunsthandwerkern, die sich am Wochenende auf dem Markt „Handgemacht“ auf der Eckernförder Hafenpromenade präsentieren. © Quelle: privat

Die Bandbreite auf dem Kunsthandwerkermarkt ist groß: Im textilen Bereich beispielsweise gibt es Kreationen aus Stoff, Filz und Wolle, Moden für Kinder und Erwachsene mit Accessoires von Tüchern bis Hüten. Schmuckdesigner stellen ihre Werke aus, Sattler und Gürtelmacher sind dabei, aber auch Bürstenmacher, Drechsler und Holzkünstler. Auch eine Töpferei ist mit Steinzeuggeschirr, Gartenkeramik und Pflanzgefäßen dabei. Glaskunst, Bilder, Fotografien, handgesiedete Seifen und Lichtobjekte runden das Angebot ab.

Kunsthandwerker zeigen in Eckernförde ihre Fähigkeiten live vor Ort

Für kulinarische Genüsse können Liköre und Feinkost-Spezialitäten wie Käse, Gewürze und Marmeladen erworben werden. Verschiedene Künstler demonstrieren zudem ihr Handwerk direkt vor Ort und erklären ihren Besuchern die Fertigungstechniken. Die Eckernförder Handgemacht-Märkte gehören nach Angaben der Veranstalter zu den größten Themenmärkten in Schleswig-Holstein.

Kunsthandwerkermarkt „Handgemacht“, Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, jeweils von 10 bis 19 Uhr auf der Hafenpromenade Eckernförde. Aalregatta Kiel-Eckernförde Sonnabend, 17. Juni, (ab frühen Nachmittag) bis Sonntag, 18. Juni (Rückstart am Vormittag).

KN