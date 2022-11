﻿Debatte in Rendsburg: Offene Fragen rund um die Landesgartenschau

Eine mögliche Landesgartenschau beschäftigt die Stadt Rendsburg weiter. Bis Ende des Jahres müsste eine entsprechende Bewerbung in Kiel vorliegen. Doch das Thema wurde am Donnerstag in der Ratsversammlung überraschend vertagt. Das sind die Gründe.

Noch haben die Stadtwerke SH ihren Sitz an der malerischen Obereider. Doch die Fläche direkt am Wasser steht im Mittelpunkt der Diskussionen rund um die Landesgartenschau.

Rendsburg. Wird sich Rendsburg wirklich um die Landesgartenschau bewerben? Eigentlich ist sich die Politik der Stadt seit zwei Jahren einig, das Event noch in diesem Jahrzehnt an die Eider zu holen. Doch ein Beschluss dazu steht noch aus. Am Donnerstag wurde das Thema wieder vertragt. Die Zeit drängt: Bis Ende des Jahres muss die Bewerbung in Kiel vorliegen.

Derzeit steht in Rendsburg die Frage im Raum, ob die Gartenschau am Stadtrand auf den Wiesen links und rechts der Untereider oder doch besser im Zentrum zwischen Obereiderhafen und Parksiedlung stattfinden solle. In beiden Fällen geht es in erster Linie um das Gelände, welches eingezäunt und für die Besucher der Landesgartenschau kostenpflichtig wird.

Landesgartenschau soll an die Obereider ziehen

Nachdem sich in den vergangenen zwei Jahren die Debatte eher in Richtung Untereider entwickelt hatte, richtet die Stadtverwaltung um Bürgermeisterin Janet Sönnichsen ihren Fokus nun jedoch auf die malerische Obereider. Denn: Hohe Kosten und Naturschutzauflagen wie der Abriss aller Anlagen nach dem Ende der Gartenschau sprächen gegen die Untereider als Austragungsort. Diese Gründe hätten die Verwaltung und auch die Fraktionschefs dazu bewegt, die Obereider in den Fokus zu rücken, teilt die Stadt dazu mit.

„Dieser Bereich bietet aus Sicht der Verwaltung deutlich mehr Potenzial für eine nachhaltige Stadtentwicklung. An der Obereider sehe ich große Chancen für eine echte städtebauliche Entwicklung der Stadt Rendsburg“, sagt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. Die Weiterentwicklung der Obereider werde auch für die Region starke Impulse setzen. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Anliegern Ideen zu entwickeln, die insgesamt zu besseren Rahmenbedingungen für alle führen. Mit den dort ansässigen Sportvereinen sind wir daher seit Mitte Juni im Gespräch“, so die Bürgermeisterin.

Müssen die Stadtwerke weichen?

Eines der Hauptprobleme: Noch haben die Stadtwerke ihren Sitz an der Obereider – 26 000 Quadratmeter beste Wasserlage, die derzeit mit Verwaltungsgebäude, Garagen und Tanklager bebaut sind. Bürgermeisterin Sönnichsen hat das Gelände dennoch ins Spiel gebracht: „Das Stadtwerkegelände bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die städtebaulich hochinteressant sind.“ Gespräche zwischen Stadt und Stadtwerken mit dem Ziel, das Gelände für die Gartenschau zu nutzen, hat es bereits gegeben.

Nun wolle die Stadt Nägel mit Köpfen machen und eine Bewerbung mit einer „attraktiven Kombination“ aus den Geländen Unter- und Obereider auf den Weg bringen. In einem Beschlussvorschlag für die Ratsversammlung am Donnerstag waren das Stadtwerkegelände sowie dessen Entwicklung als Voraussetzung einer Bewerbung explizit aufgeführt. Doch offenbar gibt es noch Gesprächsbedarf.

Denn: Nach einer langen Debatte im Senat wurde das Thema in der anschließenden Sitzung der Ratsversammlung überraschend vertagt. SPD, Linke und SSW hatten noch viele offene Fragen und konnten das Thema mit ihrem Drittel der Stimmen verschieben. „Wir sind enttäuscht darüber, wie das ganze Verfahren hier läuft“, sagt SPD-Fraktionschef Matthias Bruhn und hat gleich eine Reihe von Fragen an die Stadt, die bisher in den vorliegenden Unterlagen nicht beantwortet seien. „Warum ist das Gelände an der Untereider aus ökologischen Gründen nicht mehr nutzbar? Woher kommt diese Aussage jetzt plötzlich? Wie sollen rund um die Obereider zehn Hektar zusammenkommen, die dann kostenpflichtig wären? Wann werden Vereine und Verbände wie Tennisspieler und Ruderer, die an der Obereider angesiedelt sind, in die Pläne eingebunden? Wie hat sich Büdelsdorf positioniert?“

All diese Fragen müssten geklärt werden, bevor seine Fraktion die Bewerbung und die Fokussierung auf die Obereider mittragen könne, sagt Bruhn. „Bis Montag wollen wir unsere Fragen bei der Stadt einreichen. Wir sind gespannt, wie die beantwortet werden.“ Grundsätzlich halte aber auch die SPD an der Landesgartenschau fest und wolle diese gemeinsam mit den Menschen der Stadt umsetzen, unterstrich der Fraktionschef. In wenigen Wochen soll das Thema wieder auf die Tagesordnung der Ratsversammlung.