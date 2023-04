﻿In Eckernförde Mangelware: Altersgerechte Wohnungen

Kartenvorverkauf läuft gut

Stoltenbergs Gasthof in Brügge: Deshalb gibt es den ersten Tanz in den Mai

Stoltenbergs Gasthof in Brügge veranstaltet in diesem Jahr einen Tanz in den Mai. Für über 30-jährige Partygäste, wie Gastwirt Eugen Pinkenburg deutlich machte. Der Kartenvorkauf für diese Premiere läuft gut. In der Gemeinde Brügge wird auch noch ein Maibaum aufgestellt.