﻿Neues Vereinsheim und 100-jähriges Jubiläum

Der Eckernförder SV möchte auf seinem Vereinsgelände am Bystedtredder ein neues Clubheim bauen. Außerdem feiert er in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Zu dieser Feier ist ein großes Programm mit Fußballspiel geplant. Dazu ist die HSV-Traditionsmannschaft eingeladen.

Eckernförde. Die Pläne des Eckernförder SV, ein neues Vereinsheim auf dem eigenen Vereinsgelände am Bystedtredder zu realisieren, nehmen Fahrt auf. Auf der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim „Abseits“ wurden diese Pläne vorgestellt, die der Verein gerne umsetzen würde. Bisher scheiterten frühere Pläne am finanziellen Rahmen oder an unterschiedlichen Vorstellungen. Damit hätte das langjährige Warten des Vereins mit seinen vier Herren- und 20 Jugendmannschaften auf ein neues Clubheim ein Ende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In seinem Jahresbericht betonte der 1. Vorsitzende Matthias Daniel die unbefriedigende Situation derzeit fehlender Bewirtung im „Abseits“ und erklärte, dass eine langfristige Lösung angestrebt wird. Für den geplanten Neu- und Umbau fehle noch die endgültige Genehmigung, jedoch ist ein Treffen mit Bürgermeisterin Iris Ploog und Vertreterinnen und Vertretern des Bauamtes für den 21. April geplant. Der Vorsitzende ist zuversichtlich, dass eine optimale Lösung bald gefunden wird: „Ich habe den Eindruck, dass vonseiten der Politik große Unterstützung da ist und auch der Wille, die Pläne umzusetzen.“

Altes Vereinsheim soll um ein Stockwerk erweitert und die Küche vergrößert werden

„Das alte Vereinsheim soll nach den jetzigen Plänen um ein Stockwerk erweitert werden“, so Daniel. Oben solle es dann einen Kabinentrakt mit mehr Kabinen und größeren Duschen geben. Unten soll die Küche vergrößert werden und geschlechtergetrennte und größere Schiedsrichterkabinen installiert werden. Finanziell liege dieses Projekt mit rund 500 000 Euro weit unter dem finanziellen Rahmen vorheriger Pläne. „Dabei werden wir voraussichtlich auch einiges in Eigenleistung erbringen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eckernförder SV feiert 100. Geburtstag am 10. Juni

Der Eckernförder SV, der am 2. Mai 1923 gegründet wurde, feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Für das Jubiläum hat der Verein ein großes Programm zusammengestellt. Die Jubiläumsfeier findet am Sonnabend, 10. Juni, auf dem Gelände der Stadtwerke-Arena am Bystedtredder statt. Ein Empfang mit geladenen Gästen ist für den Vormittag geplant, gefolgt von einem Fußballspiel zwischen der ESV-Altliga und der Traditionsmannschaft des Hamburger SV am Nachmittag. Anschließend soll das Jubiläum im Festzelt ab 20 Uhr mit Live-Musik und Getränken ordentlich gefeiert werden.

Lesen Sie auch

Der zweite Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten findet am Sonnabend, 8. Juli, statt und ist der Jugend gewidmet. Dabei werde es verschiedene Freundschaftsspiele gegen Mannschaften aus der Region geben, so Daniel. „Jedes Jugendteam wird dabei auf seine Kosten kommen.“ Von 10 bis 20 Uhr werde es neben den Freundschaftsspielen außerdem Spiele wie Fußballdart, Elfmeterschießen und Schuss-Geschwindigkeitsmesser geben.