﻿Wattenbek: Investor will nun bezahlbare Mietwohnungen mit Kita bauen

Wattenbek. Hohe Baustoffpreise und steigende Zinsen für Wohnungskredite sorgen auch in der Region Bordesholm für eine sinkende Nachfrage nach eigenen Immobilien. Das jüngste Beispiel: Im Reesdorfer Weg in Wattenbek hat der Investor seine Pläne für 33 Eigentumswohnungen gestrichen – stattdessen sollen auf dem Areal bezahlbare Wohnungen in zwei Gebäuden und eine Kita mit drei Gruppen realisiert werden.

Die Projektidee ist in der Gemeinde vorgestellt worden. Alle drei Wählergemeinschaften aus Wattenbek haben grundsätzlich ihre Zustimmung zur Umplanung, für die eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig ist, gegeben. Bauchschmerzen bereitet einigen Ortspolitikern aber der starke Verkehr am Standort: Der Reesdorfer Weg ist von der Landesstraße 49 eine der Haupteinfallstraßen für Bordesholm/Wattenbek in Richtung Kreisverkehr. Zurzeit sind auf dem Gelände riesige Berge Kies gelagert.

Wattenbek: Eigene Zufahrt für Kita im Reesdorfer Weg

Das Investitionsvolumen des Projektes liegt zwischen sieben und acht Millionen Euro. „Der Verkauf der geplanten 33 Wohnungen hat sich nicht wie erwartet entwickelt, was natürlich auch mit der Entwicklung der Bauzinsen zu tun hat“, betonte Investor Kolja Schwarten, der auch Eigentümer des Sportparks am Moorweg ist. „Bezahlbare Mietwohnungen“ fehlten aber in der Region Bordesholm/Wattenbek. „Und mit der Kita kommen wir den Wünschen der Kommune entgegen“, so Schwarten. Es soll sich um eine Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen handeln, die eine eigene Zufahrt vom Reesdorfer Weg bekommen soll.

Nach Angaben des Architekten Ralf Dieter Ladwig aus Bordesholm wird September 2023 als Baubeginn angepeilt. Aus seiner Sicht könnte die B-Planänderung in den nächsten drei Monaten genehmigt werden. Die Mietwohnungen sollen für Singles, Paare und Familien bis zu drei Personen konzipiert werden. Ein Wohnberechtigungsschein ist Voraussetzung für die Anmietung. Je nach Förderung ist eine Kaltmiete von 6,50 oder 8,50 Euro je Quadratmeter zu erwarten. Der Architekt teilte ferner mit, dass die Vermietung direkt über die Investoren erfolgen wird.

Kolja Schwarten, hier in dem früheren Konzertraum Albatros, will in Wattenbek statt 33 Eigentumswohnungen nun 35 bezahlbare Mietwohnungen bauen. © Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

Eine Tempo-30-Zone vor der Kita ist im Gespräch. Als Parkplatz für Mitarbeitende ist ein Bereich vor dem Umspannwerk in der benachbarten Straße Nienröden angedacht. Zehn bis 15 Plätze könnten dort geschaffen werden. Bürgermeister Oliver Kruse hatte mit der SH-Netz darüber bereits erste Gespräche geführt. Der Bereich ist momentan durch Feldsteine markiert.

Nach Angaben des Planers Ralf Dieter Ladwig könnte die Kindertageseinrichtung im Frühsommer 2024 ihre Arbeit aufnehmen. Gut 1000 Quadratmeter Außengelände ist für die drei Gruppen geplant.