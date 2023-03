﻿Deutliche Worte und knappes Ergebnis: Vorerst letzte Debatte zu Imland

Schlagabtausch im Ausschuss: Ein vorerst letztes Mal stand das Thema Imland auf der Tagesordnung der Kreispolitik. Am Mittwoch unternahmen SPD und Grüne erneut den Versuch, die Klinik in kommunaler Hand zu behalten. Wieder scheiterten sie knapp.

Rendsburg. Mit einer Mehrheit von nur einer Stimme hat der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Mittwochabend einen Antrag von SPD und Grünen abgelehnt, die insolvente Imland-Klinik trotz eines Angebots der Schön-Gruppe in kommunaler Hand zu behalten und dafür Schulden in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe aufzunehmen. Hintergrund des erneuten Vorstoßes war die Mitteilung der Kreisverwaltung, dass zum Stichtag 31. Dezember deutlich mehr Geld in der Kreiskasse war als zunächst angenommen. Dadurch – so SPD und Grüne – seien die Abgeordneten bei der entscheidenden Kreistagssitzung vor zwei Wochen nicht umfassend über die Finanzlage des Kreises informiert gewesen und hätten womöglich anders entschieden.

Kritik an Vorstoß der SPD

In der rund zweieinhalbstündigen Debatte geriet die SPD-Fraktion nun jedoch unter Druck. Nachdem sie Landrat Rolf-Oliver Schwemer und seiner Verwaltung in der vergangenen Woche „Täuschung“ vorgeworfen hatte, musste sie sich die Kritik der anderen Fraktionen anhören.

Schwemer, der sich schützend vor seine Mitarbeiter stellte, übernahm wiederholt die Verantwortung für die nur vorläufigen Zahlen zur Kreis-Liquidität und bekam fraktionsübergreifend Rückendeckung. „Nein. Ich fühle mich nicht getäuscht“, sagte zum Beispiel Reinhard Jentzsch (WGK). „Ich fühle mich sogar umfassend aufgeklärt.“ Als Zahnarzt und Privatmann wisse er, dass der Kontostand am 31. Dezember nur eine Momentaufnahme und für eine solide Finanzplanung nicht ausschlaggebend sei. Er könne – wie beim Kreis – innerhalb weniger Tage erheblichen Schwankungen unterliegen. „Ihre Unterstellung verbitte ich mir“, sagte Jentzsch in Richtung SPD.

Kosten für Imland zu hoch

Auch FDP-Fraktionschefin Tina Schuster stand der Verwaltung zur Seite und entgegnete den Sozialdemokraten: „Ihr Antrag ist unsäglich und zum Scheitern verurteilt. An der Sachlage hat sich nichts geändert.“ Ein mögliches Gebot des Kreises für die Imland-Klinik sei nach wie vor zu teuer. Die SPD „schürt Angst bei Personal und Bevölkerung“, so Schuster. „Das muss nicht sein. Das ist nicht fair.“ Auch vom SSW musste sich die SPD Kritik gefallen lassen. „Ihr Antrag beruht auf falschen Tatsachen“, so Michael Schunck. „Das ist infam.“

Die Sozialdemokraten blieben bei ihrem Standpunkt. Hans-Jörg Lüth warnte davor, mit der bevorstehenden Privatisierung der Klinik Kreiseigentum „zu verschleudern“. In der Debatte der vergangenen Monate sei seitens der Kreisverwaltung immer wieder auf Risiken, aber nie auf Chancen hingewiesen worden, so Lüth. Synergieeffekte bei einem möglichen Zusammenschluss mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) seien in der Kalkulation ebenso wenig berücksichtigt worden wie hohe Millionenbeträge, die der Kreis zuletzt in die Klinik als „Herzstück unseres kommunalen Besitzes“ investiert habe und die bei einer Privatisierung verloren seien.

Überschüsse bis zu 15 Millionen Euro

„Das sind doch keine Bruchbuden“, sagte Lüth und verwies unter anderem auf zehn nagelneue Operationssäle in Rendsburg, die in den kommenden Tagen in Betrieb gehen. Der Kreis stehe finanziell gut da und erwarte in den nächsten Jahren jeweils Überschüsse von bis zu 15 Millionen Euro. Die Kosten für die Klinik seien zu stemmen.

CDU-Fraktionschef Tim Albrecht sprach mit Blick auf das Gebot der Schön-Gruppe von einem „Top-Angebot“: „Es ist unsinnig, dass wir hier heute überhaupt zusammensitzen.“ Mit dem nahezu vollständigen Erhalt der Leistungen am Standort Eckernförde sei das private Unternehmen schließlich nah an dem, was der Bürgerentscheid gefordert hatte, unterstrich Albrecht.

Ganz beendet ist die Debatte um die Klinik mit der jüngsten Entscheidung aber nicht. Denn: Im Zuge der wahrscheinlichen Privatisierung muss die Politik noch klären, ob der neue Eigentümer die Erbbaurechte an den kreiseigenen Klinik-Grundstücken bekommt.