﻿Deutsch-dänisches Projekt: In Schinkel wächst Kunst auf dem Acker

Beiderseits der deutsch-dänischen Grenze wächst derzeit Kunst auf dem Acker. An neun Standorten reckt sich in Kreisen gepflanzter Mais in die Höhe. Einer der Kreise wächst in Schinkel. Der Künstler erklärt, warum.

Schinkel. Auf dem Acker von Biobauer Dieter Pansegrau in Schinkel wächst in dieser Saison Kunst im Kreis. Auf den ersten Blick ist auf dem kleinen kreisrunden Feld Mais in verschiedenen Größen zu sehen. Die größten Pflanzen haben die Zwei-Meter-Marke inzwischen geknackt. Auf den zweiten Blick sind ebenso Bohnen zu erkennen, die sich an den Maisstängeln nach oben winden. Nicht jede Maispflanze hat eine Bohne abbekommen. Denn: Die Bohnensaat ist schlecht aufgegangen. Mitten im Kreis wachsen zudem Kürbisse mit ihren leuchtend gelben Blüten.

Der Kölner Künstler David Hahlbrock hat das Landart-Projekt „Criminal Crops“ mit insgesamt neun kreisrunden Mais-Bohnen-Feldern kreiert, die auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze – zwischen Kiel und Odense angelegt wurden. Dieter Pansegrau, der Betreiber des Wurzelhofes Schinkel, hat dafür ein Stück seines Ackers zur Verfügung gestellt.

Bürokratie und Artenvielfalt

Bei der Maissorte handelt es sich um eine alte, nicht registrierte Sorte mit bunten Körnern aus Bayern, die in der industriellen Landwirtschaft nicht zum Einsatz kommt. Die wächst jetzt auf dem Acker eines Biobauern. Eine Ausnahmegenehmigung vom zuständigen Ministerium war dazu nötig. „Das war nicht einfach“, erinnert sich Dieter Pansegrau. Die grundgesetzlich geschützte Kunstfreiheit machte es schließlich möglich.

„Heute werden fast nur noch Hybridsorten angebaut“, weiß Dieter Pansegrau. Die erste Generation ist die Stressgeneration, gleichmäßig im Wuchs. „Es ist so ähnlich wie bei Fichten, die zu wenig Wasser haben. Sie produzieren besonders viele Samen. Aber ihnen fehlt die Vitalität. Sie können nicht nachgezogen werden. Die Bauern sind gezwungen, ständig neues Saatgut zu kaufen.“

Biologische Stickstoffproduzenten mit Zukunft

Mais und Bohnen gehen in den runden Feldern des Kunstprojektes eine Symbiose ein. Die Maisstängel sind für die Bohnen eine natürliche Rankhilfe. Die Bohnen wiederum haben die Fähigkeit, der Luft Stickstoff zu entnehmen und sie in den Wurzeln zu speichern. So versorgen sie den Mais mit zusätzlichen Nährstoffen. Dieter Pansegrau spannt den Bogen bis zur aktuellen Energiesituation, die er bei der Planung des Projektes noch gar nicht im Blick haben konnte: „Wir hauen viel Gas raus, um Stickstoffdünger herzustellen. Aber wir sind von Stickstoff umgeben und nutzen den nicht.“ Auch wenn diese Mais-Bohnen-Symbiose in der Landwirtschaft bestenfalls für ganz kleine Anbauflächen realistisch ist, könnten stickstoffproduzierende Pflanzen wie Bohnen, Erbsen und Linsen in der Zukunft eine größere Rolle in der Landwirtschaft spielen - in Mischkulturen ebenso wie in der Fruchtfolge, ist sich Pansegrau sicher.

Ästhetische Annäherung an die Landwirtschaft

Die Idee des Kreises als Form für die Felder hatte für David Hahlbrock zwei Väter. „Ich mag Kreise“, erklärte der Künstler. Aber auch der Gegensatz war ihm wichtig. „Kreise heben sich ab von den sonst üblichen eckigen Flächen in der Landwirtschaft.“ Überhaupt habe er sich dem Thema ästhetisch angenähert und außerdem viel gelernt über das für ihn fremde Gebiet der Landwirtschaft, „über Pflanzen, Boden, Anbaumethoden und Machtstrukturen.“

Ernteausstellung im Winter geplant

Im Januar/Februar kommenden Jahres soll es zwei Ausstellungen in Kiel und Odense geben. Der Künstler wird dort die Ernte von seinen Mischkulturfeldern als Rauminstallation künstlerisch inszenieren. Am Ende dürfen die Besucher jeweils einen Teil der Ernte mit nach Hause nehmen.

Das Landart-Projekt „Criminal Crops“ ist Teil des Projektes „Perspektivregion“. Projektträger sind die Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein und das Løgumkloster Højskole. Schirmherr ist Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Schirmfrauen sind Monika Heinold, Finanzministerin des Landes Schleswig-Holstein, und Stephanie Lose, süddänische Regionsratsvorsitzende. Das Projekt wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Das kreisrunde Mais-Bohnen-Kürbisfeld befindet sich in Schinkel, auf dem Schinkelhüttener Weg, zwischen dem Haus Nummer 20 und der Abzweigung zum Eckredder unmittelbar an der Straße und ist mit einem Schild gekennzeichnet. Parkmöglichkeiten am Straßenrand sind vorhanden.

Von Sigrid Querhammer