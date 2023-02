﻿Deutsches Schallplattenmuseum Nortorf erhält besondere Exponate

Nortorf. Die Fielmann AG hat dem Deutschen Schallplattenmuseum in Nortorf zwei außergewöhnliche Exponate geschenkt. Es handelt sich zum einen um einen Plattenspieler der englischen Firma J. A. Michell, eine Design-Ikone aus den 1960er- und 70er-Jahren, und zum anderen um einen Edison-Phonographen Model Fireside.

„Das futuristische Design des Anfang der 60er-Jahre konzipierten Plattenspielers Transcriptor beeindruckte unter anderem den Regisseur Stanley Kubrick so sehr, dass er das Modell unter anderem in Szenen seines Klassikers A Clockwork Orange einsetzte“, sagt Achim Dröge vom Schallplattenmuseum Nortorf.

Schallplattenmuseum Nortorf: Exemplare auch in London und New York

Teile des Gerätes finden sich außerdem auch in Kubricks Film „2001: Odyssee im Weltraum“. Exemplare des Transciptors werden unter anderem im New Yorker American Museum of Modern Art, im Design Museum London, in der Pinakothek der Moderne in München und nun auch im Deutschen Schallplattenmuseum in Nortorf gezeigt.

„Viele Prominente hatten oder haben einen solchen Plattenspieler“, so Dröge weiter. Dazu gehörten die Bandmitglieder von Pink Floyd sowie Elton John, Peter Noon und der verstorbene Plattenproduzent Mickey Most.

Fielmann AG schenkt Nortorfer Schallplattenmuseum Edison-Phonograph

Das zweite Ausstellungsstück, das die Fielmann AG dem Nortorfer Museum übergibt, ist ein Edison-Phonograph der Typenreihe Fireside aus dem Jahr 1909. Er ist als Besonderheit unter anderem mit einer Edison-Wiedergabe-Schalldose ausgestattet. Der Antrieb erfolgt über Handkurbel und Federmotor.

Thomas Alva Edison hatte im Jahr 1877 als erster die Aufzeichnung und Wiedergabe von Tonsignalen auf einer Walze realisiert und zum Patent angemeldet. Edison erhielt für die Weiterentwicklung seines Phonographen 1878 in Deutschland und 1880 in den USA weitere Patente.

1894 hatte Emile Berliner die ersten Grammophone und Platten in Seitenschrift in den USA auf den Markt gebracht, ab 1898 in Deutschland. Seitdem war der Phonograph zunehmend auf dem Rückzug.

Zwischen 160 000 und 200 000 Tonträger füllen die Regale des Schallplattenmuseums Nortorf

Der Fireside wurde 1909 auf den Markt gebracht und gleich auf die Anforderungen der zwei Vorschubgeschwindigkeiten angepasst. „Er stellt insofern für diese letzten Produktionsjahre von Zylinderwalzen-Phonographen den damaligen Stand der Technik für ein Standardmodell dar“, so Dröge.

Geschätzt zwischen 160 000 und 200 000 Tonträger füllen die Regale des Schallplattenmuseums Nortorf. Der Löwenanteil Vinyl, aber auch rund 4000 Scheiben aus Schellack und exotische Tonträger, die heute kaum noch einer kennt. Dazu noch all die Abspielgeräte – formschöne Grammophone, mächtige Turntable-Boliden. Seit 1. Oktober zeigt sie das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorf in seinem Domizil in der Niedernstraße.

Der musikhistorische Rundgang reiche „vom Beginn bis in die heutige Zeit“, zeige repräsentative Geräte und Tonkonserven und wie sich das Hören verändert hätten und die Musik, sagt Lutz Bertram, Vorsitzender des Fördervereins Museum Nortorf. Stöbern und blättern können die Museumsgäste, Abhörplätze mit einfachen Plattenspielern und Grammophon gibt es auch.

Deutsches Schallplattenmuseum, Niedernstr. 7b, Nortorf, Tel. 04392 / 40 85 89.