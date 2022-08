﻿Die Klinik-Clowns kommen: Felmerholz feiert Spielplatzfest

Zum großen „Spielplatzfest“ in Felmerholz sammeln die Organisatoren am Sonnabend für einen guten Zweck. Jung und Alt können sich auf ein buntes Programm freuen.

Felmerholz. Jetzt soll gefeiert werden – und zwar für einen guten Zweck: Am Sonnabend, 27. August, beginnt um 13 Uhr das Spielplatzfest in Felmerholz. Angekündigt sind die Klinikclowns aus Kiel, kleine Forscher, die Teddybär-Docs, das Geotanium aus Gettorf mit seiner Goldwaschanlage, Schatzsuche im Stroh, Kinderschminken sowie die Fußballschule von Holstein Kiel – und noch vieles mehr.

Bei dem bunten Spielplatzfest soll ein originaler Zweitliga-Ball der Fußballer von Holstein Kiel versteigert werden. Gebote können vor Ort in eine Box gesteckt werden. Bei einer Tombola sind zudem attraktive Preise zu gewinnen. Das Fest klingt mit einem Fußballspiel „Klein gegen Groß“ aus. Die Kinder spielen dabei gegen die Altherren-Mannschaft aus Felm.

Spielplatzfest in Felmerholz: Der Eintritt ist frei

Der Eintritt zum Spielplatzfest ist frei. Finanziert wird die Veranstaltung von zahlreichen Sponsoren – Firmen und Privatpersonen. Der Überschuss soll einem Spendentopf zugutekommen. In diesem Jahr erhalten die Kieler Klinik-Clowns und das Institut „Petze“ in Kiel das Spendengeld. Letzteres engagiert sich in der Gewaltprävention. Organisiert wird das Fest vom Förderverein Alte Schule und der Freiwilligen Feuerwehr Felmerholz.

