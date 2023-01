Dieser Start ins Jahr erfordert etwas Mut: Anbaden in Eckernförde 2023

Respekt – das muss man sich schon trauen. Am ersten Tag des Jahres 2023 stellten sich viele in Eckernförde gleich mal einer Mutprobe: rein in die etwa 6 Grad frische Ostsee.

Erst ein gemeinsamer Countdown – und dann mit Schwung rein in die kalte Ostsee: Etwa 100 Menschen waren beim Anbaden in Eckernförde dabei.

Eckernförde. Für viele ist es seit Jahren ein fester Termin: das Anbaden in Eckernförde am Neujahrstag. Doch ob die Lufttemperatur jemals so warm war wie beim Anbaden 2023? Wie auch immer: Um die hundert Menschen trafen sich an der Schwimmhalle Eckernförde, um sich gleich zum Jahresbeginn mal einer Herausforderung zu stellen.

Christoph Möller aus Eckernförde sagt, er sei schon seit Langem dabei. Auch in den Coronajahren. Der 39-Jährige hat es nicht so mit der Silvesterknallerei, schätzt dafür das Anbaden am Neujahrsmorgen – diesmal bei etwa 6 Grad Wassertemperatur.

Eckernförde: Etwa hundert Menschen beim Anbaden

Kumpel Mato Petricevic sagt: „Wenn es kalt war oder regnerisch: Wir waren immer dabei.“ Das Gefühl danach sei schön. Man könne alle Probleme im Wasser lassen: „Man muss auch mal Mut zeigen.“

Wie auf ein geheimes Kommando legen die Menschen am Strand Eckernförde dann die wärmende Kleidung ab, stapfen in Badehosen und -anzügen Richtung Wasser. „Zehn, neun, acht....“ wird gemeinsam der Countdown runtergezählt. Dann brodelt die Ostsee, vom Land gibt es Applaus für die Anbader. Christoph Möller und Mato Petricevic gehören zu jenen, die gleich etwas länger im Wasser bleiben.

Sara Müller aus Eckernförde war zum ersten Mal dabei, gemeinsam mit Tochter Bela (10). „Es war erfrischend und gar nicht so schlimm“, sagt Sara. Beim gemeinsamen Reingehen habe sie die kalte Ostsee gar nicht wahrgenommen: „Ich bin sogar mit dem Kopf untergetaucht.“