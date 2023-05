Frische Ware

Bio-Händler Andreas Markus ist seit gut zehn Jahren in Altenholz-Stift dabei. Er kennt im Kieler Raum keinen anderen Markt, der nachmittags stattfindet.

Es gibt viele Wochenmärkte in der Region um Kiel. Doch der in Altenholz-Stift bietet zumindest in der Region ein Angebot zu ungewöhnlicher Zeit.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket