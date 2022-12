﻿Amt Hüttener Berge: Neues Portal digital.vital für Senioren ist online

Groß Wittensee/ Owschlag. Das Amt Hüttener Berge treibt die Digitalisierung weiter voran: digital.vital heißt das neue Portal, das Senioren einen digitalen Zugang zu Informationen bieten soll, der an ihre Bedürfnisse angepasst ist. Nach zweijähriger Vorbereitung hat es am 12. Dezember sein Go-Live gefeiert.

„Am Seniorenportal haben über zwei Jahre lang aktiv Senioren sowie haupt- und ehrenamtliche Akteure der Seniorenarbeit mitgearbeitet“, sagt Amtsdirektor Andreas Betz. „Ob Aufbau, Farben oder Funktionen des Seniorenportals: Bei all diesen Entscheidungen haben die zukünftigen Nutzer mitgewirkt.“

Bei digital.vital sollen sich Senioren künftig über Veranstaltungen in der Region informieren können, Kontakte mit Gleichgesinnten knüpfen und auch außerhalb von Öffnungszeiten wichtige Informationen nachlesen. Das Portal ist kostenlos und für Anfängerinnen und Anfänger mit Smartphone, Tablet und Co. einfach zu bedienen, sagt Betz.

digital.vital im Amt Hüttener Berge: Tester sind überzeugt

„Einige ältere Menschen haben das Seniorenportal bereits getestet und für gut befunden“, sagt Betz. „Seit mehr als einem Jahr fördert das Amt Hüttener Berge Schulungen für den Umgang mit Smartphone und Tablet. Mit diesem Angebot konnten wir bereits mehr als 250 ältere Menschen erreichen. Auf dem Seniorenportal sind aktuelle Schulungstermine jederzeit nachzulesen.“

Für digital.vital arbeitet das Amt mit zwei weiteren Modellkommunen zusammen: der Stadt Püttlingen im Saarland und dem Landkreis Germersheim in Rheinland-Pfalz. Fachliche Unterstützung gab es von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO).

Bei drei online abgehaltenen interkommunalen Konferenzen wurden außer den Modellkommunen rund 240 weitere Gemeinden beteiligt. Vertreterinnen und Vertreter gaben dabei Hinweise, wie das Seniorenportal für alle Arten von Regionen einen Mehrwert bieten könne.

Andreas Betz: „2023 wird es mehr als drei Seniorenportale geben“

„Das große Interesse hat uns selbst immer wieder überrascht und begeistert. Wir gehen davon aus, dass es schon 2023 mehr als drei Seniorenportale deutschlandweit geben wird“, sagt Andreas Betz. Neben der Entwicklung des Portals wurden im Projekt auch sogenannte „Nachbarschaftstische“ etabliert. Gemeinsam in der Nachbarschaft essen – auch das kann nun im Seniorenportal organisiert werden.

Unter dem Motto "Das digitale Amt mit analoger Nähe" stellten Betz und Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) am 12. Dezember in Owschlag das Portal vor. "Das Amt Hüttener Berge erweist sich wieder einmal als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Sie haben ein sinnvolles Angebot geschaffen, denn auf viele Herausforderungen in ländlichen Regionen bietet die Digitalisierung eine Antwort", sagte Schrödter. Man erreicht die Website über das Bürgerportal des Amts oder direkt unter amt-huettener-berge.digital-vital.eu.

Amt Hüttener Berge treibt Digitalisierung voran

Im Amt wird unter Andreas Betz die Digitalisierung bereits seit einigen Jahren vorangetrieben. Dazu gehörte die Entwicklung eines digitalen Bürgerportals unter Federführung des Amts Hüttener Berge, eine Transparenzplattform und Mängelmelder und ein digitales Beteiligungslabor für Vereine und Verbände.

Gefördert wird das Portal vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen von IN FORM, einer Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Für Anregungen, Fragen oder die Organisation von Seniorenportal-Kursen können sich Interessierte an Zukunftskoordinatorin Laura Kremeike (Tel. 04356/9949-103 und kremeike@amt-huettener-berge.de) wenden.