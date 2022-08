Noch vor dem offiziellen Startschuss für das Green-Screen-Naturfilmfestival in Eckernförde zeigen die Organisatoren einen Schatz: Am Freitag, 26. August, soll direkt am Strand „Ocean Super Predators“ laufen – er gilt als einer der besten Meeresfilme des vergangenen Jahres.

Eckernförde. Die Kulisse am Kurstrand in Eckernförde ist beeindruckend und passt diesmal besonders zum Film des Green- Screen-Strandkinos am Freitag, 26. August. Denn: Ab 21 Uhr soll dann der Film „Ocean Super Predators“ von Jerome Julienne und John Jackson laufen. Der 52-minütige Streifen wurde 2020 in Frankreich produziert und im vergangenen Jahr beim renommierten Naturfilmfestival als bester Meeresfilm ausgezeichnet.

Mit einer einzigartigen Kombination aus Dokumentarfilm, Technologie, Wissenschaft und Abenteuer enthüllt „Ocean Super Predators“eine Fülle von Strategien der Meerestiere. In der Filmbeschreibung heißt es: „Vom Atlantik bis zum Pazifik und von Pol zu Pol pirschen sich hungrige Geister an unsere Ozeane heran und jagen mit einer Brillanz, die Forscher fassungslos macht. Diese klugen Tiere stellen ausgeklügelte Fallen auf, aus denen es kein Entkommen gibt.“ Dazu beantwortet der Film die Frage: „Wie kommen Tiere auf so verblüffende Methoden, um ihre Beute zu finden und zu töten?“