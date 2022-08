﻿DLRG-Bufdis unterstützen Schwimmausbildung in SH aus dem Wohnmobil

Immer weniger Kinder können in Schleswig-Holstein schwimmen, gerade nach Corona: Dieser Entwicklung will die DLRG jetzt mit einem Schwimm-Mobil entgegentreten. Zwei Bundesfreiwilligendienstleistende reisen ab sofort quer durchs Land und unterstützen dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

